پروژه خورشیدی قهاوند با سرمایه ۶ هزار میلیارد تومانی در مسیر اجرا است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید درویشی بعدازظهر شنبه در بازدید از پروژه نیروگاه خورشیدی قهاوند اظهار کرد: پروژه بزرگ نیروگاه خورشیدی قهاوند با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان در زمینی به مساحت ۱۸۰ هکتار در مسیر اجرا قرار دارد و تا تابستان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری می‌رسد.

درویشی با اشاره به اهمیت پروژه افزود: این نیروگاه همگام با فناوری‌های روز دنیا و با اعتبارات دولتی در حال احداث است و پس از بهره‌برداری، ظرفیت تولید ۱۲۰ مگاوات برق پاک را خواهد داشت.

وی عنوان کرد: تجهیزات مورد نیاز طرح تأمین شده و در حال انتقال به محل پروژه است؛ نیروگاه به‌صورت دو خط دو مداره طراحی شده و زیرساخت‌های اصلی آن تکمیل گردیده است.

فرماندار همدان همچنین با تأکید بر نقش این پروژه در پایداری شبکه برق استان گفت: نیروگاه خورشیدی قهاوند علاوه بر تأمین انرژی پایدار، زمینه‌ساز توسعه اقتصادی منطقه و منبع درآمدی مستمر برای شهرداری‌هاست و فرصت مناسبی برای ورود بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی تجدیدپذیر فراهم می‌کند.