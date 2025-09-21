خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: سیستان و بلوچستان با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط آب‌وهوایی که دارد، یکی از بهترین ترین مناطق ایران برای توسعه انرژی خورشیدی به شمار می‌رود.

این استان بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال دارد و شدت تابش خورشید در آن بسیار بالاست و شرایط آب و هوایی در سیستان و بلوچستان به صورت گرم و خشک است؛ همچنین وزش بادهای ۱۲۰ روزه با سرعتی بیش از ۶۰ کیلومتر بر ساعت، شرایط و بستر مناسبی را برای احداث مزارع خورشیدی و نیروگاه‌های بادی فراهم می‌کند. استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند نقش مهمی در تأمین انرژی پاک و پایدار داشته باشد.

ایجاد فرصت‌های شغلی جدید با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان

مزارع خورشیدی علاوه بر کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، می‌توانند مشکلات تأمین برق در این استان پهناور و پراکنده از جمعیت را نیز برطرف کند. در بسیاری از مناطق روستایی و دورافتاده که دسترسی به شبکه سراسری دشوار است، انرژی خورشیدی بهترین راهکار برای تأمین برق پایدار محسوب می‌شود.

از نظر اقتصادی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند موجب ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در حوزه نصب، بهره‌برداری و نگهداری پنل‌های خورشیدی شود و به بهبود وضعیت معیشتی مردم منطقه کمک کند. همچنین، صادرات برق تولیدی به کشورهای همسایه همچون پاکستان و افغانستان می‌تواند منبع درآمد ارزی ارزشمندی برای کشور باشد.

با توجه به شرایط اقلیمی خاص و تابش فراوان خورشید در سیستان و بلوچستان، سرمایه‌گذاری در مزارع خورشیدی نه‌تنها به بهبود کیفیت زندگی مردم کمک می‌کند، بلکه گامی ارزشمند در جهت توسعه پایدار انرژی کشور است.

خودکفایی سیستان و بلوچستان در تولید برق با انرژی‌های تجدیدپذیر

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر از پتانسیل عظیم استان در تولید انرژی‌های بادی و خورشیدی خبر داد و تاکید کرد: این منطقه با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، به زودی به یکی از قطب‌های اصلی تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور تبدیل خواهد شد.

محسن صدر با اشاره به پتانسیل‌های بی‌نظیر استان در حوزه انرژی‌های بادی و خورشیدی گفت: استان سیستان و بلوچستان برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اصلی تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور آمادگی دارد.

ایشان بیان کرد: سیستان و بلوچستان از ظرفیت‌های بسیار خوبی در زمینه انرژی‌های بادی و خورشیدی برخوردار است که می‌تواند نقش کلیدی و مهمی را در تأمین پایدار انرژی کشور ایفا کند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان و تصریح کرد: در منطقه میل نادر، پروانه احداث نیروگاه‌های بادی با ظرفیت بیش از ۲ هزار مگاوات صادر شده است.

وی افزود: عملیات اجرایی ۱۰۰ مگاوات از این پروژه‌ها آغاز و برنامه‌ریزی شده تا پایان سال جاری ۵۰ مگاوات و پیش از پیک مصرف سال آینده نیز ۱۰۰ مگاوات از این ظرفیت به بهره‌برداری برسد.

صدر بیان کرد: در حال حاضر شش نیروگاه خورشیدی در مناطق مختلف استان هم از گوهر کوه خاش، چشم زیارت زاهدان، سراوان، دو راهی دشتک در حال آغاز عملیات اجرایی هست. این شش نیروگاه تا پایان سال به ظرفیت تولید نیروگاه‌های خورشیدی استان افزوده می‌شود.

احداث ۸۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۲۰ ساختگاه مختلف در سطح استان در حال انجام است

وی در خصوص توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، اظهار داشت: هم‌اکنون احداث ۸۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۲۰ ساختگاه مختلف در دستور کار قرار دارد که سرمایه‌گذاران آن نیز مشخص شده‌اند.

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای استان گفت: علاوه بر این، حدود ۵۰۰ مگاوات ظرفیت خورشیدی دیگر در ساختگاه‌های شناسایی شده وجود دارد که آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران جدید است.

صدر همچنین به پتانسیل بالای انرژی بادی در استان اشاره کرد و افزود: یک‌هزار و ۲۰۰ مگاوات ظرفیت انرژی بادی به سرمایه‌گذاران تحویل داده شده که تا ۲ هزار مگاوات ساختگاه‌های مشخص شده، آماده توسعه است.

ایشان در پایان خاطرنشان کرد: نیاز اوج مصرف برق سیستان و بلوچستان در پیک مصرف امسال، حدود ۲۲۲۸ مگاوات بوده که توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند نقش بسزایی در تأمین این نیاز و تضمین پایداری شبکه برق استان داشته باشد.

با بهره برداری از نیروگاه خورشیدی تا پایان سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰۰ مگاوات برق وارد مدار استان می‌شود

معاون اقتصادی استاندار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حمایت‌های ویژه‌ای از سرمایه‌گذاران این بخش در حال انجام است. سعی شده مناسب‌ترین اراضی و ساختگاه‌ها در نزدیکی پست‌های برق و خطوط ۲۰ کیلوولت برای اجرای طرح‌های نیروگاهی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده شود تا روند انتقال ظرفیت تولیدی با سهولت بیشتری انجام شود.

مجیب حسینی افزود: حمایت‌های مالی نیز تقویت شده و تاکنون بیش از دو هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری معرفی شده است. این اقدام موجب شده است سرمایه‌گذاران با انگیزه بیشتری وارد عرصه احداث نیروگاه‌های خورشیدی شوند.

وی تصریح کرد: با بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی در دست احداث، تا پایان سال جاری بیش از ۱۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق استان اضافه خواهد شد. این موضوع نه تنها به بهبود وضعیت تأمین انرژی در سیستان و بلوچستان کمک می‌کند، بلکه نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان منطقه خواهد داشت.

معاون اقتصادی استاندار در پایان بیان کرد: استان در مسیر تبدیل شدن به یکی از قطب‌های انرژی خورشیدی کشور گام‌های مؤثری برداشته و تلاش می‌شود با ادامه حمایت‌ها، سرمایه‌گذاری در این حوزه روز به روز توسعه یابد.

فرصت عظیم بهره برداری از انرژی خورشیدی و بادی در اقلیم سیستان و بلوچستان

شرایط اقلیمی سیستان و بلوچستان فرصت منحصربه‌فردی برای توسعه انرژی خورشیدی و بادی فراهم کرده است. شدت تابش بالا و روزهای آفتابی فراوان، این استان را به یکی از بهترین مناطق ایران برای احداث مزارع خورشیدی تبدیل کرده است.

از سوی دیگر، انرژی خورشیدی و بادی منبعی پاک و پایدار است که با کاهش آلاینده‌ها و جلوگیری از تخریب محیط زیست، نقش مهمی در حفظ منابع طبیعی ایفا می‌کند. همچنین توسعه این صنعت می‌تواند موجب اشتغال‌زایی، رونق اقتصادی محلی و حتی افزایش صادرات برق به کشورهای همسایه شود.

سرمایه‌گذاری در مزارع خورشیدی در سیستان و بلوچستان نه تنها به بهبود کیفیت زندگی ساکنان کمک می‌کند، بلکه به عنوان راهکاری راهبردی برای توسعه پایدار، امنیت انرژی و رشد اقتصادی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.