به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی ظهر یکشنبه در آئین افتتاح نیروگاه خورشیدی شهرستان آشتیان اظهار کرد: استان مرکزی در حوزه انرژی‌های پاک ظرفیت بالایی دارد و بهره‌برداری از این نیروگاه نشان می‌دهد که با مشارکت بخش خصوصی و حمایت‌های دولت، می‌توان مسیر توسعه پایدار را هموار کرد.

وی با اشاره به افتتاح نیروگاه خورشیدی ۱۵۰ کیلوواتی در آشتیان گفت: امروز با شعار «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» دستاوردهای دولت مردمی در هفته دولت به بار نشسته و این پروژه‌ها نمادی از «دولت در کنار مردم» است.

استاندار مرکزی تاکید کرد: هدف دولتمردان تحقق ایران آباد و فراهم کردن آینده‌ای روشن برای نسل‌های آینده است.

آغاز عملیات اجرایی ۳ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۹مگاوات در آشتیان

زندیه وکیلی گفت: عملیات اجرایی سه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت هرکدام ۳ مگاوات در شهرستان آشتیان با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال با سرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز شد.

وی بیان کرد: استان مرکزی به واسطه موقعیت جغرافیایی و برخورداری از تابش مناسب خورشید، ظرفیت بالایی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی دارد و این سه پروژه که نمادی از همکاری مجموعه دولت، بخش خصوصی و صنعت برق استان است و با تلاش کارشناسان و سرمایه‌گذاران با کمترین زمان به بهره‌برداری خواهد رسید.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان مرکزی از اولویت‌های اساسی صنعت برق است

قائم مقام مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی نیز در این آئین گفت: این نیروگاه علاوه بر تأمین برق پایدار برای بخش کشاورزی، نقشی جدی در صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی دارد.

داود منصوری افزود: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان مرکزی از اولویت‌های اساسی صنعت برق است و در سال‌های اخیر با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شتاب بیشتری گرفته است.

وی بیان کرد: تحقق چنین پروژه‌هایی نشان‌دهنده همراهی مردم، سرمایه‌گذاران و دولت است واین پروژه بخشی از برنامه‌های صنعت برق استان در هفته دولت است که با هدف ارتقای تاب‌آوری شبکه برق، توسعه پایدار و حمایت از بخش‌های تولیدی و کشاورزی به بهره‌برداری رسیده است.

قائم مقام مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی همچنین با اشاره به آخرین وضعیت احداث نیروگاه‌های خورشیدی در بخش کشاورزی اظهار کرد: تاکنون ۱۳۹ پرونده چاه آب کشاورزی برای اخذ وام به مجموع قدرت ۸ مگاوات به بانک معرفی شده که از این میذان ۱۹ مورد موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.

منصوری ادامه داد: ۱۵ پروژه نیز به شبکه متصل و ۴ پروژه نیز در حال احداث است و در این بخش تاکنون ۴۶ حلقه چاه به مزرعه خورشیدی مجهز شده اند که مجموع ظرفیت آن‌ها به ۳۵۰۰ کیلووات می‌رسدو این آمار نشان‌دهنده روند رو به رشد توسعه انرژی‌های پاک در استان مرکزی است.

شرکت توزیع برق همواره پشتیبان سرمایه‌گذاران در حوزه احداث نیروگاه خورشیدی است

قائم مقام مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: برنامه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان با جدیت دنبال می‌شود و شرکت توزیع برق همواره پشتیبان سرمایه‌گذاران در این مسیر بوده است وسه نیروگاه جدید در آشتیان افزون بر تقویت ظرفیت تولید برق، موجب کاهش ناترازی شبکه، افزایش پایداری تأمین انرژی و ارتقای تاب‌آوری استان در برابر بحران‌های مصرف خواهند شد.

وی تصریح کرد: سیاست صنعت برق در استان مرکزی بر پایه تنوع‌بخشی به منابع انرژی، حمایت از طرح‌های تجدیدپذیر و گسترش مشارکت بخش خصوصی بنا شده و اجرای این پروژه‌ها گامی در راستای تحقق اهداف کلان کشور در زمینه انرژی‌های پاک و سند توسعه استان مرکزی است.