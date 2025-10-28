به گزارش خبرگزاری مهر، مجید درویشی در نشست ستاد توسعه و پیشرفت شهرستان همدان با اشاره به اولویت طرح‌های توسعه‌ای اظهار کرد: گردشگری محور اصلی توسعه استان است و پروژه‌هایی نظیر پارک ۲۳۸ هکتاری مجاور سد اکباتان، پارک آبی همدان، پارک ۱۰ هکتاری یلفان و مرمت حمام تاریخی شورین باید با شتاب بیشتری تکمیل شود.

وی افزود: در حوزه انرژی لازم است از ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی برای تولید برق استفاده شود. وی پیشنهاد کرد شهرداری‌ها، منابع طبیعی و بانک‌ها زمین‌های مناسب برای احداث نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس را شناسایی کنند تا علاوه بر تأمین برق مورد نیاز، درآمد پایداری برای شهرها حاصل شود.

فرماندار همدان از اجرای طرح نصب پنل خورشیدی در ساختمان فرمانداری خبر داد و آن را گامی عملی در مسیر تحقق انرژی پاک دانست.

درویشی همچنین بر استفاده از سامانه‌های هوشمند تأکید کرد و گفت: اطلس جامع سرمایه‌گذاری شهرداری باید در اختیار تمامی ادارات شهرستان قرار گیرد تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت شفاف و قابل‌دسترس برای فعالان اقتصادی ارائه شود.

در پایان جلسه، مقرر شد در نشست‌های آینده طرح‌های آب منطقه‌ای و صنعت، معدن و تجارت بررسی شده و اقدامات لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل روند سرمایه‌گذاری در شهرستان انجام گیرد.