شتاب توسعه پایدار و تأمین انرژی پاک در ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، حشمتالله عسگری صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از سایتهای نیروگاه خورشیدی ورامین با اشاره به برنامههای گسترده دولت برای تأمین انرژی پاک در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با اجرای دهها پروژه خورشیدی و نیروگاههای کوچکمقیاس در مسیر تبدیلشدن به قطب انرژیهای تجدیدپذیر استان تهران است؛ با این روند، ناترازی برق استان تا سه سال آینده به صفر میرسد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران بیان کرد: ورامین بهخاطر شرایط اقلیمی، ساعات آفتابی و موقعیت مناسب زمین، یکی از مستعدترین نقاط استان تهران برای سرمایهگذاری در انرژیهای نو است و به سرعت در حال تبدیلشدن به قطب انرژی خورشیدی کشور است.
وی افزود: تاکنون بیش از ۵۰۰ مگاوات موافقت اصولی برای احداث نیروگاههای خورشیدی در این شهرستان صادر شده و زمینهای مورد نیاز نیز تحویل سرمایهگذاران شده است. بسیاری از پروژهها به مراحل نهایی رسیده و بزرگترین مزرعه خورشیدی شهرستان آماده ورود به مدار تولید برق است.
عسگری با اشاره به هدفگذاری استان برای رفع ناترازی برق گفت: در فاز نخست تا پایان سال جاری ۲۰۰ مگاوات برق از محل انرژی خورشیدی به شبکه اضافه خواهد شد و در مجموع هزار مگاوات از ناترازی سه هزار مگاواتی برق استان تهران برطرف میشود. با این روند پیشبینی میکنیم تا سه سال آینده ناترازی برق استان به صفر برسد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران ادامه داد: سیاست ما تنها احداث مزارع بزرگ خورشیدی نیست. استفاده از سقف سولههای صنعتی، دستگاههای اجرایی و حتی برخی واحدهای تولیدی برای تولید برق خورشیدی در دستور کار قرار گرفته و این اقدام ضمن افزایش بهرهوری، سرمایهگذاری بخش خصوصی را نیز تقویت میکند.
وی یادآور شد: علاوه بر انرژیهای تجدیدپذیر، توسعه نیروگاههای حرارتی و نیروگاههای کوچکمقیاس نیز در حال پیگیری است؛ امسال ۵۰۰ مگاوات در بخش حرارتی و ۶۰۰ مگاوات در قالب نیروگاههای پراکنده (CSP) وارد فاز اجرا شده است.
عسگری تأکید کرد: توسعه پایدار و تأمین انرژی پاک، دو محور اصلی برنامههای دولت در بخش برق استان تهران است و با بهرهبرداری از این طرحها نه تنها مشکل تأمین برق تولیدکنندگان و مردم برطرف میشود بلکه ورامین و جنوبشرق استان تهران به الگویی ملی در حوزه انرژیهای نو تبدیل خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران گفت: اجرای این پروژهها فرصت تازهای برای اشتغال جوانان و رونق اقتصادی شهرستان ایجاد میکند و مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی در انرژیهای تجدیدپذیر را گسترش میدهد
