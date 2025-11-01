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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۳۳

فرماندار ماکو: عمارت تاریخی «قلعه جوق» احیای شود

فرماندار ماکو: عمارت تاریخی «قلعه جوق» احیای شود

ارومیه - فرماندار ماکو با بیان اینکه عمارت تاریخی قلعه‌جوق به‌عنوان نماد هویت فرهنگی باستانی منطقه به شمار می رود بر احیای این بنای تاریخی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا تاجفر بعد از ظهر شنبه در بازدید از عمارت تاریخی قلعه جوق ماکو به همراه مدیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان آذربایجان‌غربی عمارت تاریخی قلعه جوق، این بنای ارزشمند را بخشی از هویت فرهنگی و تمدنی منطقه دانست و بر لزوم احیای آن برای توسعه گردشگری مبتنی بر میراث فرهنگی و طبیعت‌گردی تأکید کرد.

وی ادامه داد: عمارت قلعه جوق با موقعیت ممتاز در کنار رودخانه زنگ مار و قرارگیری در ورودی تفرجگاه دره‌باغی، ظرفیت کم‌نظیری برای توسعه گردشگری مبتنی بر میراث فرهنگی و طبیعت‌گردی دارد و می‌تواند به یکی از نقاط شاخص جذب گردشگر در منطقه تبدیل شود.

فرماندار ماکو افزود: صیانت از آثار تاریخی در واقع پاسداشت ریشه‌های فرهنگی و هویت ملی ماست و لازم است با همکاری دستگاه‌های مرتبط و حمایت دولت، زمینه بازآفرینی و احیای این بنا فراهم شود.

در ادامه این بازدید، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان نیز با اشاره به پیشینه تاریخی این عمارت گفت: عمارت قلعه جوق از آثار ارزشمند اواخر دوره قاجار و متعلق به یکی از بستگان سردار ماکو، مالک قصر باغچه‌ جوق است.

مرتضی صفری خاطرنشان کرد: مرمت و احیای این عمارت می‌تواند نقشی مؤثر در رونق اقتصادی منطقه و توسعه گردشگری فرهنگی و طبیعی داشته باشد.

همچنین در ادامه فرماندار شهرستان ماکو به همراه مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی از کاخ‌موزه تاریخی باغچه جوق نیز بازدید و بر لزوم حفاظت، تکمیل مرمت و بهره‌برداری اصولی از این اثر ارزشمند ملی تأکید شد.

در این بازدید، ضمن بررسی وضعیت موجود بنا و نیازهای مرمتی آن، راهکارهایی برای توسعه گردشگری فرهنگی و تبدیل این مجموعه به یکی از مقاصد اصلی گردشگری کشور مطرح شد.

در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری، فرماندار شهرستان ماکو نیز از پروژه در حال احداث مجتمع خدماتی و رفاهی بخش خصوصی بازدید کرد.

در این بازدید، روند اجرای طرح، میزان پیشرفت فیزیکی پروژه و ظرفیت‌های آن برای ارتقای خدمات گردشگری منطقه مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تسهیل فرایندهای اداری و رفع موانع سرمایه‌گذاری برای شتاب‌بخشی به تکمیل پروژه تأکید شد.

کد مطلب 6641398

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