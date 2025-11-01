فرماندار ماکو: عمارت تاریخی «قلعه جوق» احیای شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا تاجفر بعد از ظهر شنبه در بازدید از عمارت تاریخی قلعه جوق ماکو به همراه مدیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان آذربایجان‌غربی عمارت تاریخی قلعه جوق، این بنای ارزشمند را بخشی از هویت فرهنگی و تمدنی منطقه دانست و بر لزوم احیای آن برای توسعه گردشگری مبتنی بر میراث فرهنگی و طبیعت‌گردی تأکید کرد.

وی ادامه داد: عمارت قلعه جوق با موقعیت ممتاز در کنار رودخانه زنگ مار و قرارگیری در ورودی تفرجگاه دره‌باغی، ظرفیت کم‌نظیری برای توسعه گردشگری مبتنی بر میراث فرهنگی و طبیعت‌گردی دارد و می‌تواند به یکی از نقاط شاخص جذب گردشگر در منطقه تبدیل شود.

فرماندار ماکو افزود: صیانت از آثار تاریخی در واقع پاسداشت ریشه‌های فرهنگی و هویت ملی ماست و لازم است با همکاری دستگاه‌های مرتبط و حمایت دولت، زمینه بازآفرینی و احیای این بنا فراهم شود.

در ادامه این بازدید، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان نیز با اشاره به پیشینه تاریخی این عمارت گفت: عمارت قلعه جوق از آثار ارزشمند اواخر دوره قاجار و متعلق به یکی از بستگان سردار ماکو، مالک قصر باغچه‌ جوق است.

مرتضی صفری خاطرنشان کرد: مرمت و احیای این عمارت می‌تواند نقشی مؤثر در رونق اقتصادی منطقه و توسعه گردشگری فرهنگی و طبیعی داشته باشد.

همچنین در ادامه فرماندار شهرستان ماکو به همراه مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی از کاخ‌موزه تاریخی باغچه جوق نیز بازدید و بر لزوم حفاظت، تکمیل مرمت و بهره‌برداری اصولی از این اثر ارزشمند ملی تأکید شد.

در این بازدید، ضمن بررسی وضعیت موجود بنا و نیازهای مرمتی آن، راهکارهایی برای توسعه گردشگری فرهنگی و تبدیل این مجموعه به یکی از مقاصد اصلی گردشگری کشور مطرح شد.

در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری، فرماندار شهرستان ماکو نیز از پروژه در حال احداث مجتمع خدماتی و رفاهی بخش خصوصی بازدید کرد.

در این بازدید، روند اجرای طرح، میزان پیشرفت فیزیکی پروژه و ظرفیت‌های آن برای ارتقای خدمات گردشگری منطقه مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تسهیل فرایندهای اداری و رفع موانع سرمایه‌گذاری برای شتاب‌بخشی به تکمیل پروژه تأکید شد.