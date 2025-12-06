تاجفر: مصرف منابع آبی بخش کشاورزی مدیریت شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا تاجفر بعد از ظهر شنبه در بازدید از سد و تأسیسات آبی این شهرستان، با اشاره به نقش بنیادین سد بارون در تأمین آب شرب، صنعتی و آبیاری اراضی کشاورزی پایاب این سد، اظهار کرد: کشاورزی رکن اساسی توسعه منطقه است و حیات کشاورزی به آب وابسته است و اگر امروز به مدیریت منابع آب توجه عمیق، علمی و مبتنی بر ملاحظات فنی نداشته باشیم، شرایط میتواند به تنش آبی و در ادامه به یک معضل جدی برای آینده شهرستان تبدیل شود.
وی با تأکید بر اینکه آب محور توسعه و پیشنیاز هر نوع سرمایهگذاری در منطقه است، افزود: هیچ طرح سرمایهگذاری در شهرستان بدون اخذ نظر قطعی کارشناسان حوزه آب اجازه اجرا نخواهد داشت لذا توسعه زمانی ماندگار و اثربخش است که بر پایه واقعیتهای محیطی و ظرفیتهای منابع حیاتی ازجمله آب شکل گیرد.
فرماندار ماکو با بیان اینکه رویکرد دولت بر توسعه متوازن، علمی و منطبق بر نظر دستگاههای خدمات رسان است، تصریح کرد: هدف از این بازدید، بازخوانی ظرفیتها، تحلیل نقاط نیازمند اصلاح و برنامهریزی دقیق برای تأمین پایدار آب شرب و کشاورزی است تا شهرستان بتواند مسیر توسعه را با ثبات و اطمینان طی کند.
لزوم رعایت الگوی صحیح مصرف آب در ماکو
فرماندار ماکو همچنین در بازدید از تأسیسات انتقال آب و تصفیه خانه این شهرستان گفت: مشارکت مردمی در مدیریت منابع آب یک ضرورت است. همراهی مردم تضمینکننده امنیت آبی پایدار برای شهرستان خواهد بود.
وی با تأکید بر ضرورت پایش مستمر، به اهمیت مدیریت هوشمند منابع آبی، نگهداشت تجهیزات و تقویت تابآوری شبکه اشاره کرد و افزود: صیانت از امنیت آبی، نیازمند همافزایی میان دستگاههای اجرایی، ارتقای زیرساختها و استفاده از فناوریهای پایدار در مدیریت آب است.
تاجفر در ادامه افزود: رعایت صرفهجویی و مدیریت مصرف آب، نه تنها یک وظیفه فردی بلکه تعهدی همگانی در حفظ منابع ارزشمند کشور و تضمین کیفیت زندگی شهروندان است. از همشهریان عزیز میخواهم با دقت در استفاده از آب و جلوگیری از هدر رفت آن، نقش مؤثری در پایداری منابع آبی و آینده شهر ایفا کنند.
سد شهید قنبری ماکو نقش مهمی در تأمین آب دارد
فرماندار شهرستان ماکو در ادامه همچنین در بازدید از از سد شهید قنبری ماکو بر اهمیت مدیریت منابع آبی و توسعه کشاورزی به عنوان رکن اساسی در منطقه تأکید کرد و افزود: سد خاکی شهید قنبری که در ۹ کیلومتری شمال غرب شهرستان واقع شده که نقش مهمی در تأمین آب و ارتقای شاخصهای کشاورزی در شهرستان دارد.
سد شهید قنبری از نوع هسته روسی بوده و با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال احداث شده است. ظرفیت مخزن این سد ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب و حجم مفید آن ۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار متر مکعب اعلام شده است. بر اساس گزارش مسئولان، این سد قادر است سالانه حدود ۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار متر مکعب آب را برای مصارف مختلف ذخیره نماید.
یکی از اهداف مهم این سد، جمعآوری آب ناشی از سیلابهای فصلی، آورد رودخانه و چشمههای بالادست است که زمینه توسعه کشاورزی در وسعت چهار هزار هکتار را فراهم میکند.
تصفیهخانه آب شماره یک ماکو و ایستگاه پمپاژ از مهمترین مراکز تأمین و انتقال آب شرب شهرستان به شمار میرود، این مجموعه در سال ۱۳۹۰ به بهرهبرداری رسیده و طی سالهای اخیر بخش قابل توجهی از بار شبکه توزیع آب شهری را بر عهده داشته است.
نظر شما