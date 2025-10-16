۱۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شمال آذربایجان غربی زیر کشت می رود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری بعد از ظهر پنجشنبه در بازدید از ایستگاههای پمپاژ و شبکههای آبیاری در ماکو و پلدشت، هدف از اجرای این طرحها را افزایش بهرهوری منابع آب، توسعه کشاورزی پایدار و تأمین آب اراضی تحت پوشش شبکههای مدرن آبیاری منطقه عنوان کرد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی تاکید کرد: اجرای کامل این پروژهها نقش بسزایی در بهبود تولیدات کشاورزی و ارتقای معیشت بهرهبرداران دارد.
اصغری افزود: ایستگاههای پمپاژ و شبکههای آبیاری ماکو و پلدشت از طرحهای مهم بخش کشاورزی شمال استان به شمار میروند که با هدف تأمین آب مطمئن برای اراضی کشاورزی و افزایش راندمان آبیاری در حال اجرا هستند.
وی ادامه داد: با انجام آبگیری، در حدود ۱۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی واقع در این مناطق و شمال استان زیر کشت محصولات کشاورزی خواهد رفت.
اصغری تأکید کرد: با توجه به کاهش نزولات آسمانی و تغییرات اقلیمی و محدودیت منابع آبی، کشاورزان الگوی کشت را رعایت کنند و کشت محصولات کم آب بر را در اولویت قرار دهند.
در این بازدید که با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی انجام شد، وضعیت ایستگاههای پمپاژ هاسون و رند از شبکه آبیاری شهید قنبری ماکو، همچنین ایستگاههای پمپاژ قنچن ۱ تا ۳ و ایستگاه پمپاژ شبکه ۶ کرمآباد پلدشت مورد بررسی میدانی قرار گرفت.
