توسعه متوازن و معیشت مرزنشینان، اولویت دولت در بخش بازرگان است

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا تاجفر بعد از ظهر پنجشنبه در نشست دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی بخش بازرگان، با اشاره به اهمیت جایگاه بخش بازرگان در سطح ملی و منطقه‌ای، افزود: بازرگان ویترین نظام جمهوری اسلامی ایران و اسلام است و لازم است تمام نهادها و مدیران محلی با درک صحیح از این جایگاه، در مسیر رشد، توسعه و ارتقای شأن این منطقه مرزی گام بردارند.

وی با بیان اینکه شوراها پل واسطه و امین میان دولت و ملت هستند، افزود: نقش شوراها در پیشبرد حوزه‌های فرهنگی، هنری و به‌ویژه عمرانی غیرقابل انکار است و شوراها از معتمدترین و متنفذترین ارکان جامعه روستایی به شمار می‌روند که می‌توانند با شناخت درست از وظایف خود، تسهیل‌گر امورات مردم باشند.

تاجفر ضمن تأکید بر لزوم ایجاد عدالت و توازن در توسعه زیرساخت‌ها تصریح کرد: امنیت و آرامش، توسعه متوازن، زیرساخت‌های پایدار و برابری امکانات از مهم‌ترین اولویت‌های دولت است لذا منطقه برورالان ظرفیت‌های ارزشمندی دارد، اما متأسفانه بهره‌گیری شایسته‌ای از این توانمندی‌ها صورت نگرفته است.

وی تاکید کرد: وظیفه دولت ایجاد بستر مناسب برای زیست بهتر مرزنشینان است و خوشبختانه دیدگاه آقای رئیس‌جمهور و آقای استاندار نسبت به این موضوع بسیار حساس و کلیدی است.

فرماندار ماکو همچنین توجه به معیشت مرزنشینان، ایجاد واحدهای تولیدی و صنایع تبدیلی را از ضرورت‌های توسعه منطقه دانست و گفت: شوراها باید در کنار دولت برای رفع مشکلات فرهنگی، آموزشی و اجتماعی همکاری کنند تا چرخ توسعه در مسیر درست حرکت کند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت منابع طبیعی منطقه بورالان اظهار داشت: منابع طبیعی در این منطقه نقشی کلیدی و مولفه ای ارزشی در سوق دادن سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این منطقه و در حوزه کشاورزی دارد.

فرماندار ماکو تاکید کرد: حفظ منابع آبی، مکانیزه کردن آبیاری‌ها، ایجاد مخازن آب بهداشتی، حفاظت از پوشش گیاهی و توجه به بهداشت و تنظیف روستاها باید به جد پیگیری شود.