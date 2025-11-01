به گزارش خبرنگار مهر، عادل سلیمانی عصر شنبه در آئین افتتاح پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت گیلار با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در حفظ زیرساخت‌های حیاتی کشور گفت: پست‌های سیار با قابلیت تحرک بالا و استقرار سریع نقش مهمی در تأمین برق مراکز حساس در شرایط بحرانی ایفا می‌کنند.

سلیمانی افزود: این واحدها نه‌تنها به تداوم چرخه اقتصادی کمک می‌کنند بلکه آرامش و اطمینان خاطر را در جامعه به وجود می‌آورند.

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان تصریح کرد: پست سیار گیلار در بازه زمانی دو ماهه به مدار آمده در حالی که اجرای یک پست نرمال ۶۳ به ۲۰ کیلوولت معمولاً بیش از دو سال زمان می‌برد.

وی گفت: این تفاوت نشان‌دهنده ظرفیت پدافندی بالای پست‌های سیار در مواجهه با شرایط خاص و اضطراری است.

وی از تلاش‌های مسئولان و نهادهای مشارکت‌کننده در اجرای پروژه از جمله استاندار گیلان، نمایندگان مجلس، مدیران اجرایی و کارشناسان فنی، قدردانی شد.

مدیرعامل برق منطقه‌ای گیلان ابراز امیدواری کرد: بهره‌برداری از این پست، گامی مؤثر در رفع مشکلات شبکه برق استان به‌ویژه در ناحیه جنوبی باشد و زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌های پدافندی و خدمات‌رسانی پایدار در حوزه انرژی گردد.

این پروژه که با هدف تأمین برق بیمارستان ۱۲۱ تختخوابی گیلار و مناطق جنوبی استان طراحی شده نخستین پست از مجموعه چهار پستی است که شرکت برق منطقه‌ای گیلان نسبت به خریداری آن‌ها اقدام کرده است.

پست سیار گیلار با طراحی جدید برای نخستین‌بار در شبکه برق استان با ظرفیت ۳۰ مگاولت آمپر به کار گرفته شده است؛ ظرفیتی که پیش‌تر در پست‌های سیار بین ۱۹ تا ۲۰ مگاولت آمپر در نظر گرفته می‌شد.