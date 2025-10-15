به گزارش خبرنگار مهر، عادل سلیمانی صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانهها اظهار کرد: پست برق گیلار با هدف تأمین برق پایدار برای بیمارستان جدید ۴۲۱ تختخوابی لاکان و همچنین رفع نیاز برق مناطق مسکونی و صنعتی جنوب شهرستان رشت به بهره برداری رسید.
سلیمانی با اشاره به اهمیت حیاتی این پروژه در حوزه سلامت، گفت: هدف اصلی از احداث این پست برق، تأمین انرژی مورد نیاز برای بیمارستان لاکان به عنوان یکی از پروژههای راهبردی استان در حوزه درمان است همچنین این پست برق به شکل مؤثری ضعف ولتاژ در منطقه را برطرف میکند و ظرفیت شبکه را افزایش میدهد.
وی با تاکید بر نگاه خدمتمحور شرکت برق منطقهای گیلان در اجرای پروژههای زیرساختی اضافه کرد: پست برق گیلار، پروژهای عامالمنفعه و استراتژیک است و انجام آن را برگ زرینی در کارنامه شرکت میدانیم. این پروژه در راستای مسئولیت اجتماعی و تأمین زیرساختهای حیاتی استان اجرا شد.
مدیرعامل برق منطقهای گیلان با بیان اینکه این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱,۰۰۰ میلیارد ریال اجرا شده است، افزود: با به مدار آمدن پست گیلار، ضمن افزایش ۳۰ مگاولت آمپر به ظرفیت شبکه فوق توزیع استان، قابلیت اطمینان شبکه برق نیز به شکل محسوسی ارتقا یافته است.
وی همچنین از اجرای سریع و جهادی پروژه توسط کارشناسان و نیروهای متخصص شرکت خبر داد و گفت: با توجه به نیاز حیاتی حوزه درمان به انرژی پایدار، اجرای این پروژه در کوتاهترین زمان ممکن، نشاندهنده توان و تعهد فنی نیروهای متخصص شرکت برق منطقهای گیلان است.
