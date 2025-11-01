به گزارش خبرگزاری مهر، رضا کلهر عصر شنبه در آئین افتتاح و بهره‌برداری از پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت «گیلار» هم‌زمان با هفته پدافند غیرعامل در شهر رشت با اشاره به شعار امسال هفته پدافند غیرعامل، این پروژه را نماد عملیاتی‌سازی اصول پدافند غیرعامل در زیرساخت‌های حیاتی کشور دانست و اظهار کرد: آنچه امروز در افتتاح این پست برق شاهد هستیم، تبلور عملی آموزه‌های پدافند غیرعامل است.

وی با تأکید بر نقش زیرساخت‌ها در امنیت ملی، افزود: دشمنان کشور همواره تلاش کرده‌اند با هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی، عملکرد خدمات عمومی را مختل کنند و تمرکز بر ارتقای تاب‌آوری زیرساختی، راهبردی مؤثر برای خنثی‌سازی این تهدیدات است.

کلهر، اصولی چون کوچک‌سازی، چابک‌سازی، پراکندگی، خوداتکایی و استقلال را از ارکان طراحی زیرساخت‌های مقاوم برشمرد و تصریح کرد: پست سیار گیلار با طراحی مبتنی بر مدیریت تهدید و قابلیت استقرار سریع، نمونه‌ای از اجرای موفق این اصول در فاز طراحی، اجرا و بهره‌برداری است.

وی در پایان از استاندار گیلان، نمایندگان مجلس، مدیران اجرایی و کارشناسان فنی قدردانی و ابراز امیدواری کرد: با تداوم چنین رویکردهایی، کشور در مسیر توسعه پایدار، مصونیت ملی و ارتقای تاب‌آوری خدمات عمومی گام‌های مؤثری بردارد.