تقوی: مقام شهدا فراتر از توصیف و درک بشری است

به گزارش خبرگزاری مهر، روز شنبه مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت نخستین شهید محراب حضرت آیت الله قاضی طباطبایی با حضور مسئولان و قشرهای مختلف مردم در مسجد مقبره تبریز برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین سید رضا تقوی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی با بیان اینکه شهدای گرانقدر در میدان جنگ و رزم به معراج الهی راه می‌یابند و به مقام عند ربهم می‌رسند گفت: کلمات و جملات نمی‌توانند مقام شهدا را بیان کنند چرا که شهدا نزد خدا قرار می‌گیرند و روزی می‌خورند لذا مقام و مرتبت شهدا قابل وصف نیست.

رئیس سابق شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور افزود: شما مردم شهیدپرور تبریز و تاریخ ارزشمندتان نشان داده‌اید همیشه به دنبال علما و بزرگان دین بودید و هر حرکتی که در این خطه انجام شده یک یا چند عالم پیشرو بوده است و شما در پیروی از علما حماسه آفریدید و نقش کارسازتان را با خون شهیدانتان در تاریخ ثبت کردید.

آیت الله محمدعلی قاضی طباطبایی، فرزند آیت الله حاج میرزا باقر در سال ۱۲۹۳ شمسی در تبریز متولد شد. این عالم مجاهد عمر خویش را در خدمت اسلام و نهضت اسلامی و مبارزه با رژیم منحوس ستمشاهی صرف کرد.