تجلیل از دست اندرکاران ستاد اربعین آذربایجان شرقی در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار پورجمشیدیان روز پنجشنبه در آئین تجلیل از دست اندرکاران ستاد اربعین آذربایجان شرقی گفت: خوش به حال همه کسانی که خالصانه برای امام حسین (ع) و اهل بیت عصمت و طهارت خدمت می‌کنند و می‌دانند اجر و ثواب همه آنها نزد پروردگار محفوظ است.

وی با بیان اینکه با عنایت الهی اربعین امسال از بهترین و امن‌ترین اربعین‌هایی بود که برگزار شد افزود: این حرکت و پیاده روی حسینی تا ظهور حضرت صاحب الزمان (عج) ادامه دارد اما باید کارمان را اساسی‌تر و نهادینه‌تر کنیم.

بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی هم با قدردانی از تلاش‌های موکب‌های استان در برگزاری بزرگترین اجتماع عالم تشیع گفت: حضور و خدمت همه ما در این مراسم بزرگترین افتخار است و بنا داریم در مدیریت استان برای این اجتماع باشکوه هر سال بهتر از سال گذشته برنامه ریزی کنیم.

محراب داوری معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان شرقی گفت: ۵۱ موکب در اربعین حسینی امسال در کربلا، سامرا، کاظمین، نجف و مرزهای کشور مستقر شده و به زائران ابا عبدالله الحسین (ع) خدمت رسانی کردند.

داوری افزود: ما به یک دیپلماسی جدی در زمینه ارتباط ستاد اربعین استان با استانداری‌های نجف و کربلا نیاز داریم تا بتوانیم مشکلات مواکب را برای مراسم‌های اربعین سال‌های آینده حل کنیم.

وی با بیان اینکه در کمیته اطلاع رسانی ستاد اربعین صداوسیمای آذربایجان شرقی با تهیه و پخش ۱۲۰ ساعت برنامه رادیویی و تلویزیونی خوش درخشید گفت: در کمیته‌های مختلف ستاد اربعین استان اقدامات ارزشمندی برای خدمت به زائران حسینی انجام گرفت و شاید تنها استانی بودیم که مشکل حمل و نقل در جابجایی مسافران نداشتیم.

داداش زاده رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات آذربایجان شرقی گفت: نزدیک ۵۰ میلیارد تومان کمک مالی به مواکب اهدا شد و توسط ۵۱ موکب استان نزدیک ۹میلیون زائر در مدت ۱۲ روز خدمات دریافت کردند.