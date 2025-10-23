  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۲۴

تجلیل از دست اندرکاران ستاد اربعین آذربایجان شرقی در تبریز

تجلیل از دست اندرکاران ستاد اربعین آذربایجان شرقی در تبریز

تبریز- با حضور معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور آیین تجلیل از دست اندرکاران ستاد اربعین آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار پورجمشیدیان روز پنجشنبه در آئین تجلیل از دست اندرکاران ستاد اربعین آذربایجان شرقی گفت: خوش به حال همه کسانی که خالصانه برای امام حسین (ع) و اهل بیت عصمت و طهارت خدمت می‌کنند و می‌دانند اجر و ثواب همه آنها نزد پروردگار محفوظ است.

وی با بیان اینکه با عنایت الهی اربعین امسال از بهترین و امن‌ترین اربعین‌هایی بود که برگزار شد افزود: این حرکت و پیاده روی حسینی تا ظهور حضرت صاحب الزمان (عج) ادامه دارد اما باید کارمان را اساسی‌تر و نهادینه‌تر کنیم.

بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی هم با قدردانی از تلاش‌های موکب‌های استان در برگزاری بزرگترین اجتماع عالم تشیع گفت: حضور و خدمت همه ما در این مراسم بزرگترین افتخار است و بنا داریم در مدیریت استان برای این اجتماع باشکوه هر سال بهتر از سال گذشته برنامه ریزی کنیم.

محراب داوری معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان شرقی گفت: ۵۱ موکب در اربعین حسینی امسال در کربلا، سامرا، کاظمین، نجف و مرزهای کشور مستقر شده و به زائران ابا عبدالله الحسین (ع) خدمت رسانی کردند.

داوری افزود: ما به یک دیپلماسی جدی در زمینه ارتباط ستاد اربعین استان با استانداری‌های نجف و کربلا نیاز داریم تا بتوانیم مشکلات مواکب را برای مراسم‌های اربعین سال‌های آینده حل کنیم.

وی با بیان اینکه در کمیته اطلاع رسانی ستاد اربعین صداوسیمای آذربایجان شرقی با تهیه و پخش ۱۲۰ ساعت برنامه رادیویی و تلویزیونی خوش درخشید گفت: در کمیته‌های مختلف ستاد اربعین استان اقدامات ارزشمندی برای خدمت به زائران حسینی انجام گرفت و شاید تنها استانی بودیم که مشکل حمل و نقل در جابجایی مسافران نداشتیم.

داداش زاده رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات آذربایجان شرقی گفت: نزدیک ۵۰ میلیارد تومان کمک مالی به مواکب اهدا شد و توسط ۵۱ موکب استان نزدیک ۹میلیون زائر در مدت ۱۲ روز خدمات دریافت کردند.

کد خبر 6632218

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها