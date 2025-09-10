به گزارش خبرگزاری مهر، در یادداشت حجتالاسلام احمد مطهریاصل نماینده ولیفقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز آمده است:
شهید مدنی مصداق الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِیَاءِ بود
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ (آلعمران/۲۰۰)
شخصیت نورانی شهید محراب آیتالله سیداسدالله مدنی رضوانالله تعالی علیه پرتوی تابناک از سیره علمی، اخلاقی و جهادی عالمان ربانی است که به مصداق الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِیَاءِ، هم وارث علم پیامبران بود و هم پاسدار خط رسالت در مکتب امام خمینی (ره).
در مکتب قرآن و عترت پرورش یافت، در حوزههای علمیه قم و نجف به اوج فقاهت و معرفت رسید و به فرمان خدا قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، همواره جان تشنهاش را سراب میکرد.
در کنار تدریس، به تزکیه نفوس و پرورش نسل بصیر و متعهد اهتمام داشت تا آیه شریفه یُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ در زندگی او جلوهگر باشد.
زهد، سادهزیستی، پرهیز از تجمل، مهرورزی با مؤمنان و قاطعیت در برابر دشمنان دین، شاکله حیاتش بود. رفتار او تبلور کلام امیرالمؤمنین (علیهالسلام) بود که فرمودند: «أَزْهَدُ النَّاسِ مَنْ لَمْ یَنْسَ الْقَبْرَ وَالْبِلَی»، و اخلاقش مصداق آیه أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ.
سالها تبعید، تعقیب و فشار، نتوانست او را از صراط مستقیم دور کند. با شجاعتی مثالزدنی و به تأسی از حدیث «أفضلُ الجهادِ کلمةُ عَدلٍ عندَ سُلطانٍ جائر»، در برابر رژیم ستمشاهی ایستاد و پس از انقلاب، به عنوان امام جمعه همدان و تبریز و نماینده امام (ره)، سنگر محراب و هدایت امت را پاس داشت.
در بیستم شهریور ۱۳۶۰، منافقان کوردل محراب خونین تبریز را به گلگونکفن این عالم ربانی آغشتند. اما به وعده وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ رسید و خون پاکش، نفاق و خیانت را رسوا کرد.
سالگرد شهادت این عالم مخلص، تجدید میثاقی است با راه روشن ولایت، بصیرت در برابر فتنه، صبر در سنگر ایمان و خدمتگزاری صادقانه به مردم. او به ما آموخت که در هر شرایطی، فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ باید شعار و شعور مؤمن باشد.
