به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین عبدالله حاجیصادقی صبح دوشنبه در مراسم تجلیل از خانوادههای شهدای اقتدار آذربایجان شرقی در تبریز، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: شنیدم برخی از شهدای این استان فرزندان خردسال دارند؛ این مرا یاد امام حسن (ع) و امام حسین (ع) انداخت، چرا که حضرت زهرا (س) نیز هنگام شهادت، چهار فرزند کوچک داشتند.
وی با اشاره به سابقه درخشان مردم آذربایجان در مقاومت و دینداری افزود: ملت ایران و رهبر معظم انقلاب به سابقه پر افتخار مقاومت و غیرت دینی مردم این خطه افتخار میکنند. آذربایجان همواره پیشتاز فرهنگ عاشورایی و حسینی بوده و در طول تاریخ، در برابر هر تهدیدی برای ایران ایستادگی کرده است.
حجتالاسلام حاجیصادقی خطاب به خانوادههای شهدا گفت: شما ثابت کردید که تنها به گفتن «یا حسین» بسنده نکردهاید، بلکه با تقدیم فرزندان خود در مسیر حق، واقعاً «با حسین» بودهاید. این ایثار، تجلی آیه شریفه «انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم» است. ایمان، آزمون دارد و بزرگترین آزمون قرآن جهاد است؛ شما در این امتحان سربلند بودید.
وی افزود: خانوادههای شهدا، الگوی حقیقی با حسین بودن هستند. با حسین بودن فقط در عزاداری نیست، بلکه با تقدیم علیاکبرها و قاسمها معنا مییابد.
نماینده ولیفقیه در سپاه با یادآوری تعلق خاطر ویژه رهبر معظم انقلاب به مردم آذربایجان، خاطرنشان کرد: روحیه ایثار و شهادت مردم این دیار در دوران دفاع مقدس با لشکر خطشکن عاشورا و امروز در جنگ ۱۲ روزه با مقاومت فرزندان شما جلوهگر شد. این غیرت حسینی در برابر تهاجم فرهنگی دشمن همچنان پایدار است و با هیچ هجومی از بین نخواهد رفت.
وی ادامه داد: از سوی رهبر معظم انقلاب خدمت شما رسیدم تا سلام ایشان را به خانوادههای عزیز شهدا ابلاغ کنم. نظام مقدس جمهوری اسلامی همه موفقیتهای خود را مدیون خون شهدا و استقامت خانوادههای آنان میداند.
حجتالاسلام حاجیصادقی با استناد به آیه شریفه «فرحین بما اتهم الله من فضله» گفت: شهید از لحظه شهادت وارد شادی و آرامش میشود، اما مسیر خانواده شهید نیز کمتر از شهادت نیست. صبر و مقاومت شما به اندازه جهاد شهیدان ارزشمند است؛ همانگونه که حضرت زینب (س) پس از عاشورا با صبر و پیامرسانی خود، نهضت حسینی را کامل و جهانی کرد.
وی در پایان تأکید کرد: صبر و استقامت خانوادههای شهدا دشمنشکن است و راه شهیدان را تداوم میبخشد.
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