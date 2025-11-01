https://mehrnews.com/x39tdM ۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۱۵ کد مطلب 6641693 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۱۵ آیین پاسداشت روز ملی انار در ساوه ساوه- در این فیلم، آیین پاسداشت روز ملی انار و رونمایی از پوستر جشنواره این محصول را ملاحظه میکنید. دریافت 17 MB کد مطلب 6641693 کپی شد مطالب مرتبط طهماسبی: انار محصولی استراتژیک با ظرفیت جهانی است حسینی: انار نماد هویت و فرهنگ شهرستان ساوه است انار ساوه در تنگنا؛ باغداران با امید مقابل چالشها ایستادهاند حسینی: ساوه نیازمند توجه ملی در حوزه کشاورزی و صنعت است رحیمی: توسعه و پیشرفت جامعه در گرو مدیریت علمی و خردمندانه است سبزی: جشنواره انار فرصتی برای تقویت وحدت و معرفی ظرفیتهای ساوه است برچسبها جشنواره انار ساوه محصولات کشاورزی
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