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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۱۵

آیین پاسداشت روز ملی انار در ساوه

آیین پاسداشت روز ملی انار در ساوه

ساوه- در این فیلم، آیین پاسداشت روز ملی انار و رونمایی از پوستر جشنواره این محصول را ملاحظه می‌کنید.

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کد مطلب 6641693

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