به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد سبزی، پیش از ظهر پنجشنبه در چهارمین جشنواره ملی انار ساوه که در مسجد تاریخی جامع این شهر برگزار شد، گفت: ایجاد وحدت، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی همچنین پیگیری مشکلات کشاورزان از اهداف اصلی برگزاری این جشنواره است.

وی با قدردانی از حضور گسترده مردم و مسئولان کشوری گفت: چهارمین سال متوالی است که جشنواره انار ساوه با شکوه برگزار می‌شود و این نشان‌دهنده انسجام و همکاری مردم و مسئولان است.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس با اشاره به ترکیب جمعیتی متنوع شهر ساوه که آن را «ایران کوچک» توصیف کرد و افزود: به‌دلیل صنعتی بودن ساوه، جمعیت بزرگی از اقوام مختلف کشور در این شهر ساکن هستند و چنین رویدادهایی نقش مهمی در تقویت وحدت و انسجام اجتماعی دارد، وحدتی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است.

حجت الاسلام سبزی با اشاره به قدمت مسجد جامع ساوه و آثار تاریخی شهرستان اظهار کرد: این مسجد که قدمتی چند هزار ساله دارد و آثار سه دوره تاریخی را در خود جای داده، سال‌ها مغفول مانده بود، امروز معرفی این میراث ارزشمند به استان‌ها و سراسر کشور وظیفه‌ای فرهنگی است.

وی همچنین به وجود مقبره اشموئیل نبی (ع) در ساوه اشاره کرد و آن را بخشی از افتخارات مذهبی و تاریخی شهرستان دانست.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس با اشاره به حضور و وعده وزیران مرتبط در روزهای آتی جشنواره گفت: حوزه کشاورزی ساوه از صنعت پیشی گرفته و لازم است مسئولان ملی از نزدیک ظرفیت‌ها و مشکلات باغداران را مشاهده کنند.

وی با بیان اینکه خشکسالی خسارات گسترده‌ای به باغات انار وارد کرده است، افزود: از ۱۱ هزار هکتار باغ انار، حدود ۳ هزار هکتار به‌طور کامل از بین رفته و بسیاری از باغداران فقط توانسته‌اند درختان را زنده نگه دارند، امسال حدود ۱۳۰ هزار تن انار با تلاش باغداران تولید شده که کیفیت آن همچنان زبانزد کشور است.

حجت الاسلام سبزی با اشاره به مشکلات آب شرب شهر گفت: با تلاش مسئولان، پروژه انتقال آب از سد کوچری با سرعت در حال اجرا است و امیدواریم با رحمت الهی و مدیریت صحیح، مشکلات آبی شهر برطرف شود.

وی یکی از اهداف مهم جشنواره را معرفی پایانه صادراتی انار طرح بزرگ منطقه ۲۰ هکتاری ویژه صنایع تبدیلی، بسته‌بندی، صادرات و فرآوری محصولات کشاورزی دانست و گفت: نقشه‌های پروژه اخذ شده و با مشارکت تعاون روستایی، تعاونی دهیاران و بخش خصوصی، این طرح می‌تواند تحول اساسی در حوزه صادرات و اقتصاد کشاورزی ساوه ایجاد کند.