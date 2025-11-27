رحیمی: توسعه و پیشرفت جامعه در گرو مدیریت علمی و خردمندانه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی پیش از ظهر پنجشنبه در چهارمین جشنواره ملی انار ساوه با بیان نکاتی درباره اهمیت کشاورزی، نقش انسان در نظام خلقت و توجه به میراث فرهنگی، بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان، رفع مشکلات کشاورزان و حفاظت از داشته‌های فرهنگی و تاریخی این شهرستان تأکید کرد.

امام جمعه ساوه با اشاره به جایگاه انسان در نگاه دینی گفت: در منابع دینی انسان به عنوان موجودی خردمند، مسئول و خدا گرا معرفی شده و از او خواسته شده است که با اندیشه و عمل، جامعه را بسازد.

وی افزود: جامعه‌ای که بر پایه خرد، حکمت و کار علمی اداره شود، دچار بحران و عقب‌ماندگی نخواهد شد.

حجت الاسلام رحیمی با اشاره به آموزه‌های دینی درباره کشاورزی و دامداری گفت: در روایات، کشاورزی از رزق‌های ارزشمند معرفی شده و بر نقش باران و زمین در تأمین امنیت غذایی جامعه تأکید شده است.

وی افزود: اکنون اهمیت آب و خاک بیش از هر زمان دیگر روشن شده و لازم است مدیریت منابع طبیعی، سیاست‌گذاری دقیق و حمایت مؤثر از تولیدکنندگان در اولویت قرار گیرد.

امام جمعه ساوه با اشاره به مشکلات پیش‌روی کشاورزان اظهار کرد: کشاورزان با چالش‌هایی مانند نهادهای دامی، کمبود منابع و برخی ناهماهنگی‌های مدیریتی مواجه‌اند و لازم است با نظارت جدی‌تر، از بروز رانت و سوءاستفاده جلوگیری شود.

حجت الاسلام رحیمی با تأکید بر اهمیت میراث فرهنگی شهرستان ساوه گفت: این شهرستان دارای بناهای ارزشمند تاریخی است و شایسته است که یک نمایشگاه دائمی برای معرفی میراث فرهنگی شهر ایجاد شود. این موضوع مطالبه جدی مردم و مدیران فرهنگی است.

وی با ابراز گلایه از نبود یک مرکز دائمی نمایشگاهی افزود: اگر چنین فضایی در اختیار شهر قرار می‌گرفت، بسیاری از هزینه‌های اجاره و برگزاری رویدادها کاهش می‌یافت و زمینه معرفی بهتر ظرفیت‌های فرهنگی فراهم می‌شد.

وی ادامه داد: ایجاد یک نمایشگاه دائمی میراث فرهنگی را در دستور کار قرار دهند و اعلام آمادگی کرد که در صورت واگذاری پیگیری موضوع، آن را تا رسیدن به نتیجه دنبال کند.

امام جمعه ساوه با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و انسانی این شهرستان گفت: امید مردم ساوه به مسئولان دلسوز و مدیران شهر است و انتظار دارند که با همکاری و انسجام، مشکلات موجود برطرف و ظرفیت‌های شهرستان به خوبی بالفعل شود.