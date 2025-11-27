  1. استانها
  2. مرکزی
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۸

رحیمی: توسعه و پیشرفت جامعه در گرو مدیریت علمی و خردمندانه است

رحیمی: توسعه و پیشرفت جامعه در گرو مدیریت علمی و خردمندانه است

ساوه-امام جمعه ساوه گفت: توسعه و پیشرفت جامعه در گرو مدیریت علمی و خردمندانه است و این مهم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی پیش از ظهر پنجشنبه در چهارمین جشنواره ملی انار ساوه با بیان نکاتی درباره اهمیت کشاورزی، نقش انسان در نظام خلقت و توجه به میراث فرهنگی، بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان، رفع مشکلات کشاورزان و حفاظت از داشته‌های فرهنگی و تاریخی این شهرستان تأکید کرد.

امام جمعه ساوه با اشاره به جایگاه انسان در نگاه دینی گفت: در منابع دینی انسان به عنوان موجودی خردمند، مسئول و خدا گرا معرفی شده و از او خواسته شده است که با اندیشه و عمل، جامعه را بسازد.
وی افزود: جامعه‌ای که بر پایه خرد، حکمت و کار علمی اداره شود، دچار بحران و عقب‌ماندگی نخواهد شد.
حجت الاسلام رحیمی با اشاره به آموزه‌های دینی درباره کشاورزی و دامداری گفت: در روایات، کشاورزی از رزق‌های ارزشمند معرفی شده و بر نقش باران و زمین در تأمین امنیت غذایی جامعه تأکید شده است.

وی افزود: اکنون اهمیت آب و خاک بیش از هر زمان دیگر روشن شده و لازم است مدیریت منابع طبیعی، سیاست‌گذاری دقیق و حمایت مؤثر از تولیدکنندگان در اولویت قرار گیرد.

امام جمعه ساوه با اشاره به مشکلات پیش‌روی کشاورزان اظهار کرد: کشاورزان با چالش‌هایی مانند نهادهای دامی، کمبود منابع و برخی ناهماهنگی‌های مدیریتی مواجه‌اند و لازم است با نظارت جدی‌تر، از بروز رانت و سوءاستفاده جلوگیری شود.

حجت الاسلام رحیمی با تأکید بر اهمیت میراث فرهنگی شهرستان ساوه گفت: این شهرستان دارای بناهای ارزشمند تاریخی است و شایسته است که یک نمایشگاه دائمی برای معرفی میراث فرهنگی شهر ایجاد شود. این موضوع مطالبه جدی مردم و مدیران فرهنگی است.

وی با ابراز گلایه از نبود یک مرکز دائمی نمایشگاهی افزود: اگر چنین فضایی در اختیار شهر قرار می‌گرفت، بسیاری از هزینه‌های اجاره و برگزاری رویدادها کاهش می‌یافت و زمینه معرفی بهتر ظرفیت‌های فرهنگی فراهم می‌شد.

وی ادامه داد: ایجاد یک نمایشگاه دائمی میراث فرهنگی را در دستور کار قرار دهند و اعلام آمادگی کرد که در صورت واگذاری پیگیری موضوع، آن را تا رسیدن به نتیجه دنبال کند.

امام جمعه ساوه با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و انسانی این شهرستان گفت: امید مردم ساوه به مسئولان دلسوز و مدیران شهر است و انتظار دارند که با همکاری و انسجام، مشکلات موجود برطرف و ظرفیت‌های شهرستان به خوبی بالفعل شود.

کد خبر 6670253

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها