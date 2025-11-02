به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر یکشنبه در آیین دانشجویان جدید دانشگاه بجنورد اظهار داشت: دیدار با شما دانشجویان برای من لحظهای فرحبخش و شکوهمند است؛ احساس میکنم در جمع خانواده خودم حضور دارم، چرا که شما آیندهسازان این سرزمین هستید.
وی افزود: دانشجویان مایه فخر و مباهات پدر و مادران خود هستند، زیرا عنوان «دانشجو» نماد علم، تعهد و فضیلت است.
نوری در ادامه خاطرنشان کرد: علم موجب کمال انسان و بالندگی جامعه میشود و شما باید میراثدار کشور باشید تا ایران را بر عرش سربلندی بنشانید.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به اهتمام دولت برای رفع نیازهای آموزش عالی در استان تصریح کرد: پیگیر کمبودهای دانشگاه بجنورد هستم و شخصاً موضوعات مرتبط را با وزارت علوم دنبال میکنم.
نظر شما