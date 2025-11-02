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۱۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۵۰

نوری: رفع نیازهای آموزش عالی خراسان شمالی از اولویت‌های دولت است

نوری: رفع نیازهای آموزش عالی خراسان شمالی از اولویت‌های دولت است

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: دولت با اهتمام ویژه در پی رفع نیازهای آموزش عالی استان است و توسعه زیرساخت‌های دانشگاهی را از اولویت‌های اصلی برنامه‌های خود قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر یکشنبه در آیین دانشجویان جدید دانشگاه بجنورد اظهار داشت: دیدار با شما دانشجویان برای من لحظه‌ای فرح‌بخش و شکوهمند است؛ احساس می‌کنم در جمع خانواده خودم حضور دارم، چرا که شما آینده‌سازان این سرزمین هستید.

وی افزود: دانشجویان مایه فخر و مباهات پدر و مادران خود هستند، زیرا عنوان «دانشجو» نماد علم، تعهد و فضیلت است.

نوری در ادامه خاطرنشان کرد: علم موجب کمال انسان و بالندگی جامعه می‌شود و شما باید میراث‌دار کشور باشید تا ایران را بر عرش سربلندی بنشانید.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به اهتمام دولت برای رفع نیازهای آموزش عالی در استان تصریح کرد: پیگیر کمبودهای دانشگاه بجنورد هستم و شخصاً موضوعات مرتبط را با وزارت علوم دنبال می‌کنم.

کد مطلب 6642495

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