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۱۴ آبان ۱۴۰۴، ۷:۳۵

نوری: زنجیره ارزش و ایجاد هویت تجاری زعفران خراسان شمالی تکمیل شود

نوری: زنجیره ارزش و ایجاد هویت تجاری زعفران خراسان شمالی تکمیل شود

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: زعفران استان ظرفیت تبدیل‌شدن به محصول شاخص ملی را دارد و باید برای ایجاد هویت تجاری آن اقدام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی، به‌همراه فرماندار فاروج، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی از مزارع زعفران در شهرستان فاروج بازدید کرد.

در این بازدید، استاندار با حضور در مزارع و گفت‌وگو با کشاورزان، از نزدیک در جریان روند برداشت، وضعیت تولید و چالش‌های پیش‌روی بهره‌برداران قرار گرفت و ظرفیت‌های توسعه کشت زعفران را مورد بررسی قرار داد.

نوری با قدردانی از تلاش کشاورزان زعفران‌کار گفت: زعفران یکی از محصولات راهبردی خراسان شمالی است که می‌تواند نقش مهمی در اشتغال‌زایی، افزایش درآمد روستاییان و توسعه صادرات غیرنفتی ایفا کند.

وی همچنین با حضور در یکی از واحدهای فرآوری زعفران در فاروج، بر تکمیل زنجیره ارزش و برندسازی این محصول تأکید کرد و افزود: توسعه صنایع تبدیلی و بسته‌بندی، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری و حضور پررنگ‌تر زعفران خراسان شمالی در بازارهای داخلی و جهانی خواهد بود.

کد مطلب 6645670

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