نوری: سهم خراسان شمالی از مبادلات با ترکمنستان تنها ۴ درصد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، بهمن نوری اظهار کرد: حجم مبادلات تجاری ترکمنستان با ایران حدود ۴۴۰ میلیون دلار است، اما سهم خراسان شمالی از این مبادلات تنها چهار درصد می‌باشد که نشان‌دهنده ظرفیت‌های استفاده‌نشده در حوزه اقتصاد مرزی است.

وی افزود: اگرچه رتبه فضای کسب‌وکار استان به جایگاه هفتم کشور ارتقا یافته، اما این میزان کافی نیست و تلاش داریم با بهره‌گیری از دیپلماسی استانی، زمینه توسعه روابط اقتصادی و افزایش سهم خراسان شمالی در بازارهای منطقه‌ای را فراهم کنیم.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان گفت: خراسان شمالی دارای بیش از یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تن پهنه معدنی است که تنها هفت میلیون تن آن فرآوری می‌شود و باید با جذب سرمایه‌گذاری، ارزش افزوده این بخش را افزایش داد.

نوری همچنین اظهار کرد: خراسان شمالی در کشت زعفران در موقعیت مناسبی قرار دارد و باید از ظرفیت اقتصادی این محصول استراتژیک برای توسعه صادرات و اشتغال بهره‌برداری شود.