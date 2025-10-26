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۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۳۲

نوری: آمار و داده‌های دقیق پایه تصمیم‌گیری‌های درست است

نوری: آمار و داده‌های دقیق پایه تصمیم‌گیری‌های درست است

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: آمار و داده‌های دقیق، ستون اصلی نظام تصمیم‌گیری و مدیریت مؤثر است و بی‌توجهی به آن موجب خطا و هدررفت منابع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر یک‌شنبه در در همایش روز جهانی آمار و برنامه‌ریزی که در سالن همایش بانک ملی بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین کاستی‌ها در دستگاه‌های اجرایی، فقدان آمار و داده‌های دقیق است و بدون اطلاعات متقن، تصمیم‌گیری‌ها با خطا همراه می‌شود.

وی افزود: اگر نظام تصمیم‌گیری کشور را بر چند ستون استوار بدانیم، یکی از اساسی‌ترین آن‌ها داده‌های آماری دقیق است و بی‌توجهی به این امر به‌معنای هدررفت منابع ملی است.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: آمار و ارقام همچون آیینه‌ای در برابر مدیران قرار دارد که می‌تواند وضعیت فعلی و مسیر آینده را به‌درستی نشان دهد.

نوری بیان کرد: با خلاقیت، نوآوری و شجاعت مدیریتی می‌توان از داده‌های موجود بهره‌برداری حداکثری کرد و زمینه تصمیم‌سازی علمی و کارآمد را در استان فراهم ساخت.

کد مطلب 6635165

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