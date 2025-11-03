سبحانی: روند بررسی مشکلات روستایی ری از سر گرفته شد

حسین سبحانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌ریزی ابتدای سال برای اجرای بازدیدهای مرحله‌ای و تدوین طرح‌های اجرایی در چهار فصل سال اظهار داشت: در ابتدای سال، سال را به چهار مرحله تقسیم کردیم که شامل بازدید، احصاء مشکلات، بررسی میدانی و تدوین برنامه‌های اجرایی بود، اما به دلیل وقوع جنگ ۱۲ روزه و تغییرات مدیریتی در برخی بخش‌ها، اجرای کامل این برنامه‌ها با تأخیر روبه‌رو شد.

وی افزود: با ثبات مدیریتی جدید و هماهنگی رؤسای شوراهای اسلامی بخش‌های فشافویه، قلعه‌نو و کهریزک، مقرر شده است تا پایان آبان‌ماه و همچنین در ماه دی، بازدیدهای میدانی از بخش‌ها انجام شود.

سبحانی با اشاره به نتایج برخی بازدیدهای گذشته گفت: در بخش خاوران موضوع تعریض و ایمن‌سازی خیابان‌ها مطرح بود که عملیات آسفالت آن آغاز شده است. همچنین در بخش مرکزی، مشکلات مربوط به معارضین در مسیر آسفالت معابر برخی روستاها با همکاری بخشدار و نمایندگان آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) برطرف شد و گذرها آسفالت شدند.

وی در ادامه با اشاره به نبود دهیاری در برخی روستاها تصریح کرد: این موضوع در حال پیگیری است و امیدواریم به زودی به نتیجه مطلوب برسیم. هرچند با نزدیک شدن زمان ثبت‌نام انتخابات شوراهای اسلامی در دی‌ماه ممکن است شدت پیگیری‌ها کاهش یابد، اما وظیفه داریم تا آخرین روز خدمت، مسائل مردم را به صورت روزانه پیگیری کنیم.

رئیس شورای اسلامی ری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در ابتدای آبان‌ماه جلسه‌ای با حضور رؤسای شوراهای اسلامی شهرها و بخش‌ها برگزار شد و مقرر گردید هر فصل، یک حضور میدانی در یکی از بخش‌ها داشته باشیم. بر این اساس، بازدید بعدی در بخش فشافویه انجام خواهد شد که مشکلات روستایی آن از قبل جمع‌آوری و آماده بررسی شده است.

سبحانی با اشاره به کمبود امکانات در برخی روستاهای کم‌جمعیت تأکید کرد: در اجرای پروژه‌هایی مانند راه‌سازی، به دلیل جمعیت پایین، برخی ادارات همکاری لازم را ندارند. اما در پایان هر بازدید، جلسه‌ای با حضور مسئولان اجرایی و خدمات‌رسان برگزار می‌شود تا مشکلات به‌صورت میدانی بررسی و راهکارهای عملیاتی برای حل آن‌ها ارائه گردد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شهرستان و پیگیری شورای اسلامی، تلاش خواهیم کرد تا مشکلات اولویت‌دار بخش‌ها و روستاها به‌صورت میدانی بررسی و رفع شود.