فرماندار رشت: دهیاران بازوان اجرایی دولت در روستاها هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل میر غضنفری ظهر جمعه در بازدید از روند اجرای پروژه دو کیلومتری روکش آسفالت راه روستای طرازکوه از توابع بخش مرکزی با اشاره به اجرای پروژه با اعتبار بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان، اظهار کرد: این طرح در راستای کاهش ترافیک شهر رشت، تسهیل تردد روستاییان و ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی مناطق روستایی در حال اجراست و نقشی مؤثر در بهبود اقتصاد محلی دارد.

وی با قدردانی از تلاش دهیاران، شوراهای اسلامی و مجموعه‌های فعال در اجرای طرح‌های عمرانی روستایی، افزود: دهیاران با پیگیری‌های مستمر و تعامل مؤثر با دستگاه‌های اجرایی، سهم بسزایی در تحقق برنامه‌های توسعه‌ای دولت دارند و باید با حمایت و تشویق بیشتر، زمینه استمرار این روحیه خدمت‌رسانی فراهم شود.

فرماندار رشت با بیان اینکه دهیاران بازوان اجرایی دولت در روستاها هستند، گفت: موفقیت طرح های عمرانی و خدماتی در سطح روستاها بدون همراهی دهیاران میسر نیست.

وی بر ضرورت اهتمام جدی دهیاران به اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی تأکید کرد و گفت: توسعه متوازن شهرستان زمانی محقق می‌شود که روستاها نیز از زیرساخت‌های مناسب، خدمات پایدار و راه‌های ایمن برخوردار باشند.

گفتنی است، پروژه روکش آسفالت دو کیلومتری راه روستای طرازکوه با هدف تسهیل رفت‌وآمد، افزایش ایمنی مسیر و رونق اقتصادی منطقه در حال اجراست و بزودی با حضور فرماندار رشت به بهره‌برداری می‌ رسد.