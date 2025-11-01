به گزارش خبرنگار مهر، خلیل بیگزاده در نشست هماندیشی با دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان چهارباغ با اشاره به تلاشها و خدمات صورت گرفته در سطح روستاها، اظهار داشت: زنده نگهداشتن ارزشها و فضیلتهای انقلاب اسلامی باید سرلوحه فعالیت همه دهیاران و شوراها باشد.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای فرماندار شهرستان چهارباغ و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: اقدامات ارزشمندی در زمینههای عمرانی، آسفالت، جدولگذاری، احداث بوستان و درختکاری در روستاها انجامشده است.
بیگزاده با اشاره به پروژههای اجرایی در سطح بخش مرکزی، افزود: پروژههایی همچون احداث ساختمان دهیاری روستای اقدسیه و بهسازی و آسفالت محور اصلی این روستا که پس از حدود ۴۸ سال انجام شد، به بهرهبرداری رسیده است.
وی ادامه داد: این محور یکی از شریانهای ارتباطی مهم محسوب میشود همچنین احداث ساختمان دهیاری طاووسیه، ساخت منبع آب در سلطانآباد و بهسازی محور عربآباد خسروی ازجمله پروژههای شاخص در سطح بخش مرکزی بوده است.
بخشدار مرکزی چهارباغ بابیان اینکه اجرای طرح هادی در روستاها تأثیر قابلتوجهی در بهبود شرایط زندگی داشته است، گفت: به دنبال پیگیریهای صورت گرفته، شاهد مهاجرت معکوس و بازگشت جمعیت به روستاها هستیم که این امر نتیجه برنامهریزی دقیق و حمایت مدیران شهرستان است.
بیگزاده در پایان با اشاره به مشکلات برخی روستاها در زمینه ابلاغ طرحهای هادی و تأمین آب شرب، گفت: هماکنون طرح هادی ۹ روستای بخش مرکزی ابلاغشده و با پیگیری فرمانداری و همکاری دستگاههای مربوط، انتظار میرود سایر طرحها نیز تعیین تکلیف شوند.
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