به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی، عصر یکشنبه در آئین افتتاح و بهرهبرداری از هفت پروژه عمرانی در ۲ بخش مرکزی و نوبران شهرستان ساوه، اظهار کرد: یکی از بسترهای مهم توسعه و خدمترسانی به مردم، حوزه راه است که روز جاری در این راستا گامهای مؤثری برداشته شد.
وی افزود: در مسیر ساوه – سلفچگان عملیات اجرایی ششقطعهای شدن مسیر با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد نشست تخصصی در زمینه تأمین آب و پساب شهر ساوه با حضور ذینفعان برگزار شد.
زندیه وکیلی ادامه داد: در این نشست، نحوه مدیریت و استفاده از پساب فاضلاب شهر ساوه بررسی و تصمیماتی اتخاذ شد تا پروژه بازچرخانی پساب و تکمیل شبکه و تصفیهخانه فاضلاب در کوتاهترین زمان ممکن عملیاتی شود.
استاندار مرکزی با اشاره به پروژههای راه روستایی گفت: در هفت روستای شهرستان ساوه با اعتباری بیش از ۵۸۰ میلیارد ریال مسیرهای ارتباطی آسفالت و ایمنسازی شد.
وی افزود: برخی از این روستاها تاکنون راه آسفالت نداشتند و اکنون با اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت، خطکشی و نصب علائم، از مسیر ایمن برخوردار شدهاند، این طرحها با همکاری اداره کل راهداری، سازمان راهداری کشور، نماینده مردم ساوه و زرندیه و پیگیریهای مسئولان محلی اجرا شده است.
استاندار مرکزی تصریح کرد: یکی از نیازهای اصلی مردم در مناطق روستایی، برخورداری از مسیر دسترسی ایمن است، در جریان بازدیدها، علاوه بر افتتاح پروژهها، مشکلات دیگر روستاها نیز بررسی و برای برخی از آنها تصمیمگیری شد.
وی ادامه داد: شهرستان ساوه با پراکندگی زیاد روستاها هنوز با کمبودهایی مواجه است، برخی راهها نیاز به مرمت و روکش دارند و برخی نیز در نوبت آسفالت قرار دارند که با اولویت در دستور کار است.
زندیهوکیلی تأکید کرد: توسعه راهها بستر رشد اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف را فراهم میکند و تلاش ما بر این است که در این حوزه اقدامات ماندگاری انجام شود.
وی در ادامه سفر خود با اشاره به روستای کردک – دورترین روستای استان نسبت به مرکز استان اراک – اظهار کرد: از اینکه امروز شاهد بهرهمندی این مناطق از خدمات زیرساختی هستیم، خدا را شاکریم و حضور میدانی مسئولان در میان مردم، فرصتی برای آگاهی از مشکلات واقعی مناطق است و مدیریت میدانی همواره از مدیریت پشت میز مؤثرتر خواهد بود.
وی با اشاره به نقش مردم روستاها گفت: مردم روستاها تولیدکنندگان اصلی محصولات کشاورزی و دامی کشور هستند و امنیت غذایی در دستان آنان است.
استاندار مرکزی افزود: حضور مسئولان در روستاها موجب میشود مشکلات از نزدیک دیده و شنیده شود و نتیجه آن، انجام اقدامات مثبت در مسیر رفع محرومیت است.
وی ادامه داد: در روستای کردک که پیشتر فاقد جاده و آب بود، اکنون مسیر ارتباطی احداث شده و مشکل آب نیز با حفر چاه و اجرای شبکه در حال رفع است.
با حضور استاندار مرکزی پروژههای راهسازی قلعک به طول ۱.۸ کیلومتر و روکش آسفالت جاده یولاق به طول ۳ کیلومتر در بخش مرکزی ساوه با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال اجرا شده و با هدف ارتقای ایمنی مسیر گردشگری یولاق و تسهیل تردد اهالی قلعک به بهرهبرداری رسید.
همچنین پروژه زیرسازی و آسفالت راه روستایی توحیدلو در بخش نوبران به طول ۲.۳ کیلومتر و با هزینهای بالغ بر ۱۱۰ میلیارد ریال افتتاح شد که با هدف بهبود زیرساختهای حملونقل و افزایش رفاه ساکنان منطقه اجرا شد.
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