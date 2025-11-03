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۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۵۷

افزایش آرام سکه و طلا در میانه آبان؛ اونس جهانی به ۴۰۲۰ دلار رسید

افزایش آرام سکه و طلا در میانه آبان؛ اونس جهانی به ۴۰۲۰ دلار رسید

بازار طلا و سکه امروز، ۱۲ آبان ۱۴۰۴، با افزایش جزئی قیمت‌ها به مسیر صعودی بازگشت؛ هم‌زمان نرخ اونس جهانی نیز با رشد خفیف به سطح ۴۰۲۰ دلار رسید.

به گزارش خبرنگار مهر بررسی قیمت‌ها در بازار طلای تهران حاکی از رشد محدود بهای مسکوکات و مصنوعات طلا نسبت به روز معاملاتی گذشته است.

در معاملات امروز، قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید به ۱۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید که حدود ۸۰۰ هزار تومان رشد روزانه را نشان می‌دهد. سکه طرح قدیم نیز ۱۰۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد.

نیم‌سکه بهار آزادی در سطح ۵۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و ربع‌سکه با قیمت ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خرید و فروش شد. سکه گرمی نیز در سطح ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تثبیت شد.

بهای هر مثقال طلای مظنه بازار تهران امروز به حدود ۴۵ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۰ میلیون و ۴۸۷ هزار تومان رسید. نسبت قیمت‌ها نشان می‌دهد بازار همچنان با احتیاط و انتظار برای جهت‌گیری نرخ ارز در حال حرکت است.

در بازارهای جهانی نیز بهای هر اونس طلا با رشد خفیف به ۴۰۲۰ دلار رسید؛ نرخی که طی دو هفته گذشته یکی از بالاترین سطوح قیمتی محسوب می‌شود.

به نظر می‌رسد بازار طلای ایران در واکنش به تنش‌های سیاسی منطقه‌ای و همچنین انتظار برای سیاست جدید بانک مرکزی درباره پیش‌فروش سکه، وارد مرحله‌ای از نوسان محدود شده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت تثبیت نرخ ارز در کانال فعلی، قیمت سکه جدید در کوتاه‌مدت می‌تواند تا سطح ۱۱۲ میلیون تومان نوسان کند، هرچند مسیر بلندمدت آن به نتیجه حراج‌های بانک مرکزی در آبان ماه وابسته است.

کد مطلب 6643501
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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