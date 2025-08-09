دلار غیررسمی ترمز طلا را کشید؛ قیمت سکه و طلا پایین آمد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴، بازار طلای ایران با کاهش چشمگیر قیمت‌ها مواجه شد؛ به طوری که نرخ سکه امامی یک میلیون و ۵۲۰ هزار تومان و بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۰ هزار تومان نسبت به روز گذشته افت داشت. افت ۱,۳۰۰ تومانی (بیش از ۱.۴ درصدی) دلار غیررسمی که آن را تا حوالی ۹۲ هزار تومان پایین آورد، مهم‌ترین عامل ریزش قیمت‌ها بود؛ چرا که در آخرین روز معاملاتی بازار جهانی، اونس طلا تا سطح ۳,۳۹۸ دلار صعود کرده بود، اما کاهش نرخ ارز در داخل مانع از افزایش قیمت‌ها شد و «ترمز طلا را کشید».

اثر نوسان ارز و طلای جهانی بر بازار داخلی

در هفته‌ای که گذشت، طلای جهانی مسیر صعودی ملموسی را تجربه کرد و از ۳,۲۷۵ دلار به ۳,۳۹۸ دلار رسید. به موازات آن، دلار برای مدتی کانال ۸۰ هزار تومان را ترک و وارد کانال ۹۰ هزار تومان شده بود. این هم‌افزایی باعث شد نرخ طلا در بازار داخلی، کانال ۶ میلیون تومانی را پشت سر گذاشته و وارد کانال ۷ میلیون تومان شود.

با این حال، افت امروز دلار ورق را برگرداند و باعث شد قیمت‌ها در تمامی عیارها و انواع سکه‌ها کاهش یابد. فعالان بازار اکنون چشم به دو متغیر اصلی، یعنی نرخ ارز و اونس جهانی طلا دوخته‌اند تا ببینند تعامل آن‌ها در روزهای آینده چه اثری بر مسیر قیمتی بازار خواهد گذاشت.

قیمت انواع طلا

امروز هر گرم طلای ۱۸ عیار با کاهش ۱۱۰ تومانی (۱.۵ درصد) به ۷,۴۸۳,۰۰۰ تومان رسید. طلای ۲۴ عیار نیز ۹,۹۸۴,۰۰۰ تومان قیمت خورد که نسبت به روز گذشته ۱۴۵ هزار تومان کاهش داشت. بهای هر مثقال طلا به ۳۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان و آبشده نقدی نیز به ۳۲,۴۲۲,۰۰۰ تومان رسید که به ترتیب کاهش بیش از ۴۷۰ هزار تومانی را ثبت کردند.

افت دسته‌جمعی سکه‌ها

در بازار سکه، سکه امامی با افت یک میلیون و ۵۲۰ هزار تومانی (۱.۸۳ درصد) به ۸۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان رسید. سکه بهار آزادی نیز با کاهش یک میلیون و ۴۹۰ هزار تومان (۱.۹۸ درصدی) به ۷۵,۲۱۰,۰۰۰ تومان معامله شد. نیم سکه ۴۴,۷۶۰,۰۰۰ تومان، ربع سکه ۲۵,۸۶۰,۰۰۰ تومان و سکه گرمی ۱۴,۶۳۰,۰۰۰ تومان قیمت خوردند که در همه موارد نسبت به دیروز کاهش محسوس به چشم می‌خورد.

کارشناسان معتقدند در صورتی که دلار در روزهای آینده مسیر نزولی خود را ادامه دهد، حتی رشد اونس جهانی نیز نمی‌تواند تأثیر صعودی چندانی بر بازار داخلی داشته باشد. اما در صورت بازگشت دوباره دلار به سطوح بالاتر، امکان بازگشت طلا به مسیر افزایشی وجود دارد. به همین دلیل، سمت و سوی آینده بازار بیش از هر چیز به وضعیت بازار ارز وابسته شده است.