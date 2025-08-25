قیمت طلا و سکه یک درصد دیگر بالا رفت؛صعود آرام در پی گرانی ارز غیررسمی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۳ تیر ۱۴۰۴ بازار طلای ایران در شرایطی به رشد خود ادامه داد که سایه بلاتکلیفی ناشی از تحولات سیاسی و اقتصادی بر این بازار همچنان سنگینی می‌کند. تصمیم‌گیری بر سر مکانیزم «ماشه» یا همان اسنپ‌بک، نوسانات نرخ ارز، و توقف‌های پیاپی طلای جهانی در نزدیکی سقف تاریخی خود، فضایی پرابهام ایجاد کرده که نتیجه آن تقویت قیمت‌ها در بازار داخلی بوده است.

رشد قیمت‌ها در بازار طلا

در معاملات امروز، بهای طلای ۱۸ عیار با رشد ۱.۱ درصدی معادل ۸۵ هزار تومان، به ۷ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید.

طلای ۲۴ عیار نیز به همین میزان رشد کرده و با افزایش ۱۱۴ هزار تومان، در سطح ۱۰ میلیون و ۴۶۷ هزار تومان ایستاد. این رشد، ادامه روند صعودی دو ماه اخیر است که طی آن بازار طلای ایران نزدیک به ۱۷ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.

تغییرات بازار سکه؛ پیشتازی سکه امامی و سکه گرمی

در بخش مسکوکات، سکه امامی با ثبت بیشترین رشد ارزش مطلق، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت و با رشد ۱.۳۹ درصدی به ۸۷ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان رسید. سکه بهار آزادی نیز ۶۰۰ هزار تومان گران شد و با افزایش ۰.۷۷ درصدی در سطح ۷۸ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان قرار گرفت.

نیم سکه با رشد ۱.۳۴ درصدی به ۴۵ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان رسید، ربع سکه نیز با افزایش ۳۰۰ هزار تومانی (۱.۱۳ درصد) به ۲۶ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان رسید.

جالب آنکه سکه گرمی بیشترین رشد نسبی امروز را داشت و با صعود ۲.۰۸ درصدی، قیمتش به ۱۴ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان رسید؛ رقمی که از تقاضای بالاتر در خریدهای خرد خبر می‌دهد.

بازار جهانی و دلار؛ نوسان در امتداد بی‌ثباتی

قیمت جهانی طلا امروز با معامله در سطح ۳۳۶۹ دلار به ازای هر اونس، همچنان زیر مقاومت تاریخی ۳۴۰۰ دلار باقی ماند. این فلز گران‌بها از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون بیش از ۷۰ درصد رشد کرده اما در پنج نوبت گذشته موفق به تثبیت بالای سقف تاریخی خود نشده است. عواملی مانند تنش‌های ژئوپلیتیکی، تغییرات نظام تعرفه‌گذاری، کاهش نرخ بهره و افزایش تورم همچنان در پس‌زمینه به‌عنوان محرک‌های قیمت حضور دارند.

در بازار داخلی ارز، قیمت دلار غیررسمی – که سابقه رسیدن به بیش از ۱۰۰ هزار تومان و سپس افت به زیر ۸۰ هزار تومان را دارد – پس از آغاز جنگ اخیر تا مرز ۹۶ هزار تومان پیش رفته و امروز نیز در محدوده همین نرخ معامله شد.

وابستگی شدید دلار غیررسمی به شرایط سیاسی، هر سناریویی را برای آینده محتمل کرده و این خود به فضای بی‌ثباتی طلا دامن زده است.

نتیجه؛ دو ماه پرتنش برای بازار طلا

ترکیب این متغیرها باعث شده بازار طلا طی دو ماه اخیر نزدیک به ۱۷ درصد رشد کند. از یک سو ناتوانی طلا در عبور پایدار از مرز ۳۴۰۰ دلار، و از سوی دیگر جهش‌های مقطعی ارز، سرمایه‌گذاران را به سمت خرید بیشتر سوق داده و گرایش به محصولات کم‌وزن‌تر مثل طلای ۱۸ عیار و سکه‌های خرد – که برای عموم مردم با سرمایه کمتر قابل خرید هستند – را ایجاد کرده است.