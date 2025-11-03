۱۴ شرکت برتر صادراتی در حوزه نانو معرفی و تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز همزمان با دومین روز از شانزدهمین نمایشگاه نانو، با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور از شرکتهای برگزیده صادراتی نانویی تقدیر شد.
اسامی شرکتهای برگزیده صادراتی به شرح زیر است:
در شاخص بیشترین حجم صادرات، شرکتهای «کربن سیمرغ» رتبه اول، «توسعه صنایع نفت و گاز سرو» رتبه دوم و «اکسیر نوین فرایند آسیا» رتبه سوم را کسب کردند.
در شاخص بیشترین مقاصد صادراتی، شرکتهای «گروه صنعتی کاوه»، «نساجی فرخ سپهر کاشان» و «دوده صنعتی پارس» به ترتیب رتبههای اول تا سوم را از آن خود کردند.
در شاخص پیچیدگی محصول (ارزش دلاری صادرات به وزن محصول)، شرکت «نانو دارو پژوهان پردیس» رتبه اول، «پوششهای نانوساختار» رتبه دوم و «اکسیر نوین فرایند آسیا» رتبه سوم را به دست آوردند.
در شاخص رشد صادرات نسبت به سال گذشته، شرکتهای «اکسیر نوین فرایند آسیا»، «فناوران نانو مقیاس» و «پارسا پلیمر شریف» به ترتیب رتبههای اول تا سوم را کسب کردند.
همچنین در شاخص صادرات بار اول، تعاونی «پایا بسپار آریا» و شرکت «تکفام سازان طیف نور» رتبههای اول و دوم را به دست آوردند.
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