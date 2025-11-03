به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی ظهر دوشنبه در نشست معرفی کتاب «همسفر آتش و برف» که به روایت زندگی شهید سعید قهاری اختصاص داشت، ضمن گرامیداشت یاد این شهید بزرگوار، تأکید کرد: شهیدان همواره وجدان بیدار و مایه حیات جامعه اسلامی هستند و باید سیره و منش آنان برای نسل جوان تبیین شود تا نسل جدید از این ذخایر گرانقدر الهام بگیرد.
وی در ادامه گفت: صلابت، عزت و پیشرفت امروز ایران اسلامی بهواسطه خون پاک شهدا و صبر و استقامت خانوادههای آنان حاصل شده است و شهید قهاری سعید یکی از این شهدای برجسته است که نقش بسزایی در دفاع از انقلاب و اسلام داشت.
فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان با اشاره به رشادتهای شهید قهاری از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: این شهید بزرگوار در سال ۱۳۵۸، با فرمان تاریخی امام راحل، به دفاع از انقلاب اسلامی پرداخت و در استانهای مختلف کشور از جمله یزد، همدان، سنندج، مریوان و دیگر مناطق غرب کشور، با دلی پرشور و ایمانی راسخ، سالها در میدان جنگ حضور داشت و حماسه آفرید.
سردار رضایی با اشاره به ویژگیهای شخصی شهید قهاری سعید گفت: شهید قهاری به عنوان فردی متواضع، اخلاقمدار و با ایمان، همیشه در خدمت اسلام و قرآن بود. در برابر گروهکهای تجزیهطلب هیچگاه از وظیفه خود کوتاهی نکرد و برای ضربه زدن به دشمنان، سختیهای فراوانی را تحمل کرد.
وی در ادامه افزود: شهید سعید قهاری در برخورد با دشمنان قاطع و جدی بود و نام او برای گروهکها همواره هشداری برای تجدید نظر در تصمیمات و اقداماتشان بود و این سردار شهید علاوه بر رشادتهایش، در عملیاتهای پیچیدهای همچون انتقال بالگرد از اقلیم، اقتدار نظام جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت.
فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان همچنین گفت: شهید قهاری سعید در سال ۱۳۸۵، برای نجات مجروحان در ارتفاعات آذربایجان غربی، با شجاعت و رشادت بینظیر در درههای عمیق جنگید و پس از ۲۸ سال مجاهدت، بالاخره در راه خدا جان خود را فدای اسلام کرد.
در ادامه این نشست، کتاب «همسفر آتش و برف» که روایت زندگی و خاطرات شهید قهاری سعید از زبان همسر ایشان، فرحناز رسولی، بود، معرفی شد.
نظر شما