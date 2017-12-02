شهید «قهاری سعید» نمونه کامل ولایت مداری بود

به گزارش خبرنگار مهر، فرحناز رسولی ظهر شنبه در جمع اصحاب رسانه شهرستان اسدآباد بااشاره به خصوصیات و ویژگی های سردار قهاری سعید، اظهار داشت: سردار شهید قهاری در ۵ فروردین سال ۳۲ در روستای چنار علیا متولد و تا پایان دوره ابتدایی در این روستا ساکن و سپس به همدان مهاجرت کرد.

وی افزود: شهید قهاری علاقه فراوانی به زادگاه خود داشت و به بهانه های مختلف و در سفرهای گوناگون به اسدآباد آمده و خاطرات کودکی خود را مرور می کرد.

همسرشهید قهاری عنوان کرد: شهید قهاری از آغازین روزهای انقلاب، فعالیت های سیاسی خود علیه رژیم شاهنشاهی را آغاز و تنها وسیله نقلیه خود در دوران مجردی را فروخته و با خرید یک اسلحه ژ۳ تمام قد در برابر رژیم منحوس پهلوی ایستادگی کرد.

وی با بیان اینکه پس از ورود امام به میهن به عنوان محافظ شخصی ایشان انتخاب شد، عنوان کرد: شهید قهاری از نخستین هسته های سپاه استان همدان و از همرزمان خانم دباغ و موسسان سپاه همدان بود.

رسولی عنوان کرد: وی با شروع جنگ تحمیلی زندگی را رها و در جبهه حضور پیدا کرد.

وی به نخستین سمت شهید قهاری در سپاه اشاره و تاکید کرد: در سال ۵۹ سپاه شهرستان نهاوند را تاسیس و پس از ثبات این مجموعه به سمت فرماندهی محور دزل در سال ۶۰ منصوب شد.

همسر شهید قهاری با بیان اینکه در طول خدمت ۵ مرتبه مجروح شد، بیان کرد: فرماندهی سپاه سنقر سومین پست ایشان بود که پس از آن در جوانرود، پاوه، تازه آباد و ازگله، مریوان، فرماندهی تیپ ابوذر، تیپ ۲۱۲ حمزه، جانشینی قرارگاه نجف اشرف، فرمانده تیپ ۱۸ الغدیر و فرماندهی لشکر ۳ نیروی مخصوص حمزه سیدالشهدا در پرونده این شهید بزرگوار به ثبت رسیده است.

رسولی تاکید کرد: این شهید بزرگوار بعدچهارم اسفند ۸۵ در جهنم دره شهرستان خوی و در مبارزه با گروهک پژاک دریافت و به فیض شهادت نائل آمد.

وی بیان کرد: شهادت قهاری کمتر از شهادت حججی نبود زیرا ایشان را به بدترین و بیرحمانه ترین شکل ممکن به شهادت رساندند.

همسر شهید قهاری به خصوصیات بارز این شهید بزرگوار اشاره و عنوان کرد: شهید قهاری با وجود تمکن مالی که داشتند، خدمت در راه امنیت و ولایت را برگزیده و همچون سربازی فداکار تمام هستی خود را که همان جان شیرین بود در در راه اسلام و کشور فدا کرد.

وی افزود: حیف است که این رشادت ها و ازخودگذستگی ها پنهان مانده و به افراد شناسانده نشود.



رسولی بیان کرد: به تمام جوانان توصیه می کنم پیرو راه شهدا بوده و وصیت نامه آنها را که پر از دروس اخلاقی است را مطالعه کنند.