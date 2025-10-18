  1. جامعه
  2. شهری
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۶

رونمایی از دیوارنگاره یادمانی شهید سعید قهاری سعید

نقاشی‌دیواری یادمانی شهید حاج سعید قهاری سعید فرمانده لشکر حمزه سیدالشهدا در بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نقاشی‌دیواری یادمانی شهید حاج سعید قهاری سعید فرمانده لشکر حمزه سیدالشهدا (ع)، با مساحت ۴۳۸ مترمربع در بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری و در مسیر غرب به شرق (منطقه ۲) اجرا شد.

این اثر در مدت یک ماه توسط یاسمن تاج‌آبادی طراحی و اجرا شده و در قالب طرح‌های یادمان شهدای دفاع از میهن بر دیوارهای شهری جان گرفته است.

شهید حاج سعید قهاری سعید، از فرماندهان برجسته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۱۳۸۵ در جریان مقابله با گروهک تروریستی پژاک به مقام رفیع شهادت نائل آمد.

در این دیوارنگاره، علاوه بر تصویر این فرمانده رشید، بخشی از وصیت‌نامه او نیز به‌عنوان پیام محوری اثر نقش بسته است:

«خدایا، وابستگی‌های دنیایی را از من دور کن و برایم بی‌ارزش قرار بده تا بتوانم زود از آن بگذرم.»

