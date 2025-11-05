برگزاری نشست معرفی کتاب «همسفر آتش و برف» در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه جمعی از فعالان فرهنگی، مسئولان و اصحاب قلم کرمانشاه در کتابخانه عمومی امیرکبیر گرد هم آمدند تا در قالب نشستی تخصصی، کتاب «همسفر آتش و برف» را به جامعه فرهنگی استان معرفی و با تبیین محتوای اثر، بار دیگر یاد و خاطره شهید والامقام سعید قهاری‌سعید را زنده نگه دارند.

این مراسم به‌همت اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه و با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و گسترش ادبیات پایداری برگزار شد و در فضایی معنوی و سرشار از یاد شهدا آغاز به کار کرد. سالن زنده‌یاد احمد عزیزی، که نام یکی از بزرگترین چهره‌های ادبی و انقلابی معاصر را بر خود دارد، میزبان این برنامه فرهنگی و ادبی بود.

در این برنامه، چهره‌های شاخص فرهنگی و انقلابی استان حضور داشتند؛ از جمله پریسا محمدی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه؛ یونس عزیزی، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس؛ مظفر تیموری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان؛ افشین آزادی، رئیس سازمان بسیج هنرمندان؛ و سرهنگ سعید بهشتی‌راد، معاون هماهنگ‌کننده سپاه ناحیه کرمانشاه. همچنین جمعی از فعالان فرهنگی، نویسندگان، شاعران، پژوهشگران و کتابداران نیز در این نشست حضور یافتند تا ضمن ادای احترام به شهید قهاری‌سعید، به تحلیل و گفتگو درباره محتوای کتاب بپردازند.

کتاب «همسفر آتش و برف» که روایتی صادقانه و عمیق از زندگی و مسیر جهادی شهید بزرگوار سعید قهاری‌سعید است، با هدف روایت سبک زندگی مجاهدانه و سیره معنوی این شهید کرمانشاهی منتشر شده و مورد توجه جامعه فرهنگی استان قرار گرفته است. در این نشست همچنین درباره اهمیت ثبت و روایت زندگی شهدا، نقش تولید آثار مکتوب در انتقال فرهنگ ایثار به نسل‌های جدید و ضرورت حمایت از نویسندگان حوزه دفاع مقدس سخن گفته شد.

حاضران در این برنامه ضمن اشاره به جایگاه شهید قهاری‌سعید به‌عنوان یکی از الگوهای اخلاق، ایمان و مجاهدت، تأکید کردند که معرفی چنین کتاب‌هایی نقش مهمی در احیای هویت ملی، تقویت بنیان‌های فرهنگی جامعه و پیوند نسل امروز با آرمان‌های انقلاب و شهدا دارد. پایان‌بخش این نشست، تجلیل از نویسندگان و فعالان حوزه کتاب و گفت‌وگوی آزاد میان شرکت‌کنندگان درباره راهکارهای گسترش تولید آثار فاخر در حوزه ادبیات پایداری بود.