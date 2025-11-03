افت دمای هوا در استان سمنان؛ زمستان از شرق برآمد!

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز دوشنبه، استان سمنان به ویژه در بخش‌های شمالی و شرقی میزبان سامانه کم فشار بارشی همراه با افت محسوس دمای هوا است. از صبح امروز همچنین در اقصی نقاط استان شاهد وزش بادهای شدید هستیم.

در شهرستان‌های دامغان، شاهرود و میامی شاهد وزش باد شدید و افت دمای هوا هستیم و همچنین تندبادهای لحظه‌ای این شهرستان‌ها را در می‌نوردد به صورتی که برای مثال در میامی، تردد خودروها در محور ترانزیتی شاهرود- میامی - سبزوار، با مشکل روبرو شده است.

نفوذ هوای سرد

نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهند که از امروز از میزان دمای هوا در اکثر نقاط استان سمنان کاسته شده و شاهد افت دمای هوا بیشتر در شرق استان خواهیم بود برای مثال بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان که برای امروز ۲۱ و هشت درجه بالای صفر اعلام شده، فردا به ۱۷ و هشت درجه بالای صفر و پس فردا به ۱۶ و هشت درجه بالای صفر کاهش پیدا خواهد کرد.

برای سمنان تا پایان هفته جاری افت دما، افزایش ابر و وزش باد شدید پیش بینی شده است اما شاهرودی‌ها صبح سردی را آغاز کرده اند. وزش باد شدید همچنین در این شهرستان مردم را دچار دردسرهایی کرده است. بیشینه و کمینه دمای هوای امروز شاهرود ۱۷ و پنج درجه بالای صفر است که در قیاس با هفته گذشته و درست در همین روز شش درجه سردتر است.

شاهرود همچنین شب‌های سردی را هم پیش رو خواهد داشت و افت دمای هوا تا پایان هفته جاری ادامه دارد بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود برای فردا هم ۱۶ و شش درجه بالای صفر اعلام شده است. دامغانی‌ها هم امروز را با تندباد شدید آغاز کردند.

هوای این شهرستان هم به یکباره با افت دما روبرو شد و ابرها نیمی از آسمان را پوشانده اند برای این شهرستان در کنار تداوم افت دمای هوا و همچنین وزش تندبادها، بارش و رگبار پراکنده نیز پیش بینی می‌شود همانطور که در شاهرود هم شاهد رگبار پراکنده به ویژه در ارتفاعات شمالی شهرستان خواهیم بود.

افت شدید دمای هوا در میامی

سرمای شدید هوا در میامی همه را متعجب کرده است! بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان برای امروز در حالی ۹ درجه بالای صفر و صفر اعلام شده که به نسبت هفته گذشته و به صورت میانگین دمای هوا ۹ درجه سردتر شده است. همچنین این سرما مردم میامی را غافلگیر کرد و زمستان را به این منطقه آورد.

در بخش‌های همجوار به استان خراسان شمالی در شهرستان میامی شاهد بارش برف هستیم و سوز سردی که امروز در این شهرستان می‌وزد، نتیجه همان برف‌های شب گذشته و بامداد امروز است. افت دمای هوا در میامی تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت.

در مهدیشهر قدری وضعیت بهتر است و هوا با این شدت سرد نشده است بیشینه و کمینه دمای هوا ۲۳ و ۱۲ درجه بالای صفر اعلام شده است روند کاهشی دمای هوا در این شهرستان هم ادامه خواهد داشت. در گرمسار هم وزش باد را شاهد هستیم بیشینه و کمینه دمای هوا ۲۲ و۱۱ درجه بالای صفر است.

در نهایت باید گفت که در نیمه شرقی و شمالی استان سمنان از امروز افت محسوس دمای هوا، وزش باد شدید و احتمال بارش رگبار و رعد و برق و حتی برف در ارتفاعات محتمل است. همین موضوع سبب افت شدید دمای هوا به ویژه در شهرستان‌های میامی، شاهرود و دامغان شده است.