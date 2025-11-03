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۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۰۵

هواشناسی: هوای اصفهان آلوده‌تر می‌شود

هواشناسی: هوای اصفهان آلوده‌تر می‌شود

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به نفوذ و ماندگاری توده هوای سرد به استان، گفت: غبار صبحگاهی و آلودگی هوا تا پایان هفته پدیده غالب مناطق مرکزی خواهد بود.

حجت‌الله علی‌عسگریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان می‌دهد، همچنان تا پایان هفته جو پایداری در اغلب مناطق استان حاکم است.

وی افزود: پدیده غالب در این ایام غبار صبحگاهی و احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها در مناطق مرکزی و پرجمعیت استان خواهد بود.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه روند کاهش دما در اغلب نقاط استان تداوم خواهد داشت و تا پایان هفته ماندگاری هوای سرد در استان پیش بینی می‌شود.

به گفته علی‌عسگریان، امروز شهر اصفهان با بیشینه دمای ۲۷ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان است.

وی اضافه کرد: ایستگاه بویین میاندشت نیز با دمای ۶ درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6643704

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