اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به نفوذ و ماندگاری توده هوای سرد به استان، گفت: غبار صبحگاهی و آلودگی هوا تا پایان هفته پدیده غالب مناطق مرکزی خواهد بود.