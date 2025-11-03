  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۱۱

سرنگونی ۳۶۵ پهپاد اوکراینی به دست روسها

سرنگونی ۳۶۵ پهپاد اوکراینی به دست روسها

وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۳۶۵ پهپاد اوکراینی و دفع حملات نیروهای اوکراینی به دست نیروهای این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از سرنگونی یک پرتابه هیمارس و ۳۶۵ پهپاد اوکراین خبر داد.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است که نیروهای این کشور با موشک کینژال، صنایع دفاعی و تأسیسات انرژی گازی مورد استفاده نیروهای اوکراین، را هدف قرار دادند.

وزارت دفاع روسیه بیان کرد که محل‌های ذخیره‌سازی و پرتاب پهپادهای تهاجمی کی‌یف و همچنین نقاط استقرار موقت نیروهای مسلح اوکراین هدف قرار گرفت.

در این بیانیه از کشته شدن ۱۴۸۵ نیروی اوکراینی به دست نیروهای روسی خبر داده شده است.

وزارت دفاع روسیه بیان کرد که ۱۰ حمله دشمن در محورهای شمال و شمال غربی کراسنوارمیسک واقع در دونتسک با هدف شکستن محاصره نیروهای کی‌یف دفع شد.

در این بیانیه آمده است که پهپادهای اوکراینی که به دنبال رساندن مهمات و پشتیبانی لجستیک از نیروهای اوکراینی محاصره شده در کوبیانسک بودند، منهدم شدند.

نیروهای روسی همچنین چهار حمله برای شکستن محاصره نیروهای اوکراینی در نزدیکی شهرک گریشنو در دونتسک را دفع کردند.

کد مطلب 6643731

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سعید‌آریایی IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
      2 9
      پاسخ
      تامادامی‌که‌زلنسکی.در‌راس‌قدرت‌اکراین‌باشد، صلحی‌صورت‌نخواهد‌گرفت‌زلنسکی‌یک‌مزدور‌ هست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها