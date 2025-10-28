تداوم فتوحات ارتش روسیه؛ پاتک سربازان اوکراینی ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای از تداوم حملات ارتش این کشور علیه نیروهای ارتش اوکراین در کراسنوارمیسک خبر داد.

وزارت دفاع روسیه بیان کرد: نابودی نیروهای مسلح اوکراین که در محور کراسنوارمیسک تحت محاصره قرار دارند، همچنان ادامه دارد. تشدید محاصره نیروهای اوکراینی در محور کوبیانسک نیز همچنان ادامه دارد.

در این بیانیه آمده است: در کراسنوارمیسک در دونتسک، نیروهای ارتش روسیه مواضع نیروهای ارتش اوکراین را درهم کوبیدند و محله ترویاندا را به طور کامل از کنترل نیروهای اوکراینی خارج کردند.

وزارت دفاع روسیه بیان کرد: پاتک نیروهای اوکراینی در شهرک گرشنو در دونستک برای خارج کردن کردن نیروهای محاصره شده اوکراینی با شکست روبرو شد.

در این بیانیه آمده است: نیروهای روسی همچنین تلاش برای آزادی نیروهای اوکراینی محاصره شده در شهرک نتشولودووکا در خارکف را نیز ناکام گذاشتند. نیروهای یگان شمال ارتش روسیه به پیشروی در عمق استحکامات دشمن ادامه دادند و نظامیان و تجهیزات نیروهای اوکراین را هدف قرار دادند.

در این بیانیه از سرنگونی ۱۲۴ پهپاد اوکراینی از سوی سامانه دفاع هوایی روسیه خبر داده شده است.

نیروهای مسلح روسیه همچنین فرودگاه نظامی و قطار حامل تجهیزات نظامی برای نیروهای اوکراینی را نیز هدف قرار دادند.