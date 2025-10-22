فتوحات جدید ارتش روسیه؛ یک جنگنده سوخو۲۷ اوکراین سرنگون شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از آزادسازی دو شهرک دیگر خبر داد.

وزارت دفاع روسیه بیان کرد: طی شبانه روز گذشته شهرک پاولوفکا در منطقه زاپروژیا و شهرک ایوانوفکا در منطقه دنیپروپتروفسک آزاد شدند.

در گزارش وزارت دفاع روسیه از سرنگونی یک جنگنده سوخو ۲۷ خبر داده شده است.

یک هواپیمای سوخو-۲۷ نیروی هوایی اوکراین و ۲۲۴ هواپیمای بدون سرنشین آن سرنگون شد.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه خود همچنین به کشته شدن ۱۵۲۵ نظامی اوکراینی به دست ارتش روسیه اشاره کرده است.

در این بیانیه آمده است که نیروهای روسی پیشروی هایی داشتند.

وزارت دفاع روسیه بیان کرد: همچنین کارگاه تولید تجهیزات نظامی، تاسیسات پالایش نفت و زیرساخت‌های حمل و نقل اوکراین هدف قرار گرفت.