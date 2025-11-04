وضعیت آموزش بالینی دانشجویان پزشکی آزاد؛ ظرفیت دستیاری افزایش می یابد

علیرضا خوشدل، رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با تأکید بر اهمیت حفظ کیفیت آموزشی در کنار افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی گفت: افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو بدون توسعه زیرساخت‌ها، فضاهای آموزشی، آزمایشگاه‌ها و امکانات بیمارستانی، می‌تواند منجر به افت کیفیت آموزش در حساس‌ترین رشته‌های کشور شود. آزمایشگاهی که برای ۴۰ نفر طراحی شده، اگر با ۶۰ دانشجو مواجه شود، دیگر نمی‌تواند کیفیت آموزشی مطلوبی ارائه دهد.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی در همه دانشگاه‌ها براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا شده، افزود: انتظار می‌رود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هیئت دولت هم‌زمان با این افزایش ظرفیت، زیرساخت‌های آموزشی و امکانات بیمارستانی را نیز تقویت کنند.

خوشدل خاطرنشان کرد: در حوزه سلامت، اولین اشتباه ممکن است آخرین اشتباه باشد؛ بنابراین نمی‌توان اجازه داد کیفیت آموزش فدای کمیت شود. در رشته‌های نظری اگر کیفیت پایین بیاید، نهایتاً اشتباه قابل جبران است، اما در حوزه سلامت، پای جان انسان‌ها در میان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با اشاره به اهمیت نگهداشت نیروی انسانی گفت: در سال‌های اخیر، بسیاری از پزشکان، پرستاران و دندانپزشکان به دلیل شرایط نامناسب کاری از کشور مهاجرت کرده‌اند یا در حوزه تخصصی خود فعالیت ندارند. اگر بتوانیم نیروهای فعلی را حفظ کنیم، شاید نیازی به این سطح از افزایش ظرفیت نباشد.

وی درباره وضعیت آموزش بالینی دانشجویان دانشگاه آزاد نیز توضیح داد: با وجود همکاری‌های مثبت دانشگاه‌های علوم پزشکی دولتی، محدودیت فضا و امکانات باعث شده در برخی موارد امکان پذیرش دانشجویان آزاد وجود نداشته باشد. به همین دلیل از ظرفیت بیمارستان‌های وابسته به سازمان‌ها و نهادهایی چون تأمین اجتماعی، بانک‌ها، بنیاد شهید و سایر مراکز دارای مجوز آموزشی استفاده می‌کنیم.

او ادامه داد: البته بیمارستان‌های خصوصی به دلیل حساسیت بیماران، تمایل کمتری به همکاری آموزشی دارند و این امر باعث می‌شود بخشی از ظرفیت‌های بالینی کشور بلااستفاده بماند. امیدواریم با برگزاری نشست‌های تخصصی و هماهنگی میان نهادها، بتوانیم از تمامی ظرفیت‌های درمانی کشور برای آموزش کیفی استفاده کنیم.

خوشدل درباره توسعه رشته‌های دستیاری (رزیدنتی) نیز گفت: در حال حاضر چهار رشته دستیاری پزشکی و ۱۱ رشته در حوزه دندان‌پزشکی در حال فعالیت هستند و دو رشته دیگر نیز مصوب بورد شده‌اند که به‌زودی مجوز گسترش نام آن‌ها صادر می‌شود. همچنین چهار رشته جدید در مرحله بررسی تقاضا هستند تا ظرفیت دستیاری دانشگاه آزاد در آینده به بیش از ۱۰ رشته برسد.

وی در پایان تأکید کرد: نگاه ما به آموزش پزشکی، نگاهی انسانی، اخلاقی و حرفه‌ای است. دانشجوی پزشکی باید فرصت رشد چندبعدی داشته باشد و آموزش، تنها در کلاس و آزمایشگاه خلاصه نمی‌شود؛ بلکه باید با ارتباط چهره‌به‌چهره استاد و دانشجو، اخلاق حرفه‌ای نیز در وجود او نهادینه شود.