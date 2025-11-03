به گزارش خبرنگار مهر، همایش جانشینپروری و تربیت مدیران سلامت با هدف ایجاد پیوستگی مؤثر در مدیریت حوزه سلامت دانشگاه آزاد اسلامی امروز در بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
علیرضا خوشدل، رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، این دانشگاه را تنها دانشگاه کشور با بیش از ۲۳ هزار دانشجو در تلفیق رشتههای پزشکی و غیرپزشکی معرفی کرد و تأکید کرد: این ترکیب بینظیر، بستری منحصربهفرد برای همافزایی علمی و پژوهشی و تربیت مدیران چندوجهی فراهم کرده است.
وی با اشاره به پیچیدگی مدیریت سلامت که بیش از ۸۰٪ عوامل آن خارج از کنترل مستقیم مدیران است خواستار دورههای تخصصی پسادکتری بومیشده شد و پیشنهاد داد: برگزاری سالانه همایش و اعطای گواهی رسمی سیمرغ سلامت به مدیران شایسته، جریان پایدار پرورش رهبران اثرگذار را تضمین کند.
امید براتی، دبیر علمی همایش، نیز با انتقاد از تغییر ۶ مدیر در یک سال در برخی ساختارها، جانشینپروری را تکلیف فراموششده نظام خواند و هشدار داد: پزشک را فقط برای طبابت تربیت کردهایم؛ در حالی که مدیران بومی سلامت کمتر از انگشتان یک دستاند.
وی با معرفی نخبگان ۱۰ ساله همایش افزود: حتی یک مدیر برجسته از دل این فرآیند، سرمایهای ملی است.
علیرضا خوشدل رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی و رئیس همایش مذکور در گفتگو با خبرنگار مهر تأکید کرد: هدف از اجرای این برنامه، فراهمسازی زمینه تربیت مدیران شایسته و متخصص برای اداره بهینه بیمارستانهای دانشگاه آزاد است.
وی توضیح داد: با توجه به ویژگیهای خاص بیمارستانهای دانشگاه آزاد به عنوان بیمارستانهای عمومی غیردولتی، مدیران باید متناسب با شرایط، چالشها و مزیتهای نسبی این مجموعهها آموزش ببینند. در عین حال، مسئله مدیریت در حوزه بهداشت و درمان یکی از اولویتهای مغفول کشور به شمار میرود.
رئیس دانشگاه آزاد علوم پزشکی تصریح کرد: در بسیاری از بیمارستانهای کشور، مسئولیت مدیریت به پزشکان سپرده میشود؛ امری که اگرچه در تصمیمگیریهای تخصصی ضروری است، اما جایگاه مدیران حرفهای حوزه سلامت در لایههای اول و دوم مدیریتی باید بیش از پیش تقویت شود.
خوشدل اظهار کرد: در حال حاضر انتصاب مدیران حوزه سلامت بیشتر ماهیتی بروکراتیک دارد تا شایستهسالار، و هدف این همایش، افزایش آگاهی نسبت به اهمیت جانشینپروری و فراهم کردن زمینه اقدام در این زمینه است.
در ادامه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد بر ضرورت بازنگری در سرفصلهای آموزشی رشتههای مرتبط و ایجاد دورههای تخصصی و پسادکتری در مدیریت سلامت تأکید کرد و گفت: باید رشته مدیریت سلامت در مقاطع پسا دکتری نیز موصب شود تا فارغالتحصیلان بتوانند در حوزههایی همچون منابع انسانی، تجهیزات پزشکی، مالی بیمارستان، مدیریت بحران و سایر شاخههای مرتبط توانمندتر شوند.
وی همچنین خاطر نشان کرد: موضوع مدیریت سلامت در سرفصلهای آموزشی پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و پرستاران نیز گنجانده شود تا درک متقابل اعضای تیم سلامت از اهمیت مدیریت، منجر به موفقیت بیشتر نظام سلامت کشور شود. آموزشهای این حوزه باید بهصورت مادامالعمر و با همکاری دانشگاهها، انجمنها و مؤسسات تخصصی داخلی و بینالمللی دنبال شود تا نظام مدیریتی حوزه سلامت کشور به سطح استانداردهای جهانی ارتقا یابد.
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