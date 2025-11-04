تقابل حساس تاج الدینوف و امیرعلی آذرپیرا در ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از ۱۶ تا ۳۰ آبان ماه به میزبانی ریاض عربستان برگزار خواهد شد. ۳۰ کشور برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده‌اند که کشتی گیران مطرحی از کشورهای ایران، آذربایجان، ترکیه، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، بحرین، آلبانی در این رقابت‌ها به میدان خواهند رفت.

احمد تاج‌الدینوف دارنده مدال‌های طلای المپیک و جهان و برنز جهانی کرواسی در ترکیب تیم بحرین در این مسابقات به میدان می‌رود.

کشتی‌گیر اعزامی در وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد ایران امیرعلی آذرپیراست که تقابل این دو نفر در ریاض بسیار هیجان‌انگیز است. در مسابقات جهانی کرواسی امیرعلی آذرپیرا در مرحله نیمه نهایی موفق به شکست این قهرمان روس تبار شد.

پس از پیروزی بزرگ امیرعلی آذرپیرا مقابل تاج الدینوف اتحادیه جهانی کشتی به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت: «در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۳ احمد تاج‌الدینوف، قهرمان روس‌تبار المپیک و جهان از بحرین با پیروزی شگفت‌انگیز برابر کایل اسنایدر امریکایی و عبدالرشید سعدالله اف قهرمان جهان شد اما در سال ۲۰۲۵ این طلسم دو ساله توسط امیرعلی آذرپیرا کشتی‌گیر ایرانی شکسته شد. تاج‌الدینوف پس از قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۳، مدال طلای المپیک ۲۰۲۴ پاریس را نیز به دست آورد و از سال ۲۰۲۳ تاکنون شکست‌ناپذیر بود و به نظر می‌رسید او در سال‌های آتی در دسته‌های وزنی تسلط کامل خواهد داشت.»