امیرعلی آذرپیرا: بابت مدال نقره جهانی شرمنده همه مردم هستم

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی آذرپیرا، دارنده مدال نقره مسابقات جهانی کشتی، در حاشیه مراسم تقدیر از قهرمانان کشتی در سالن پژوهشکده کاسپین گفت: چنین مراسمی، آن هم در چنین سالنی، واقعاً جای تقدیر و تشکر دارد. ما از برگزارکنندگان ممنونیم که برای برگزاری این مراسم زحمت کشیدند. امیدواریم توانسته باشیم ذره‌ای مردم را خوشحال کنیم و در مسابقات آینده نیز پرچم مقدس کشورمان را بالا ببریم.

وی در ادامه با اشاره به تشویق گسترده تماشاگران گفت: این لطف و محبت مردم عزیز کشورم است مخصوصاً مردم تهران که به من محبت دارند. از همه‌شان ممنونم. واقعاً شرمنده‌ام که مدال نقره گرفتم و امیدوارم در مسابقات آینده بتوانم پرچم ایران را با مدال طلا بالا ببرم و پاسخ محبت همه این طرفداران را بدهم.

دارنده مدال نقره جهان در پاسخ به سوالی درباره نقش ورزشکاران در ایجاد روحیه امید در جامعه عنوان کرد: لطف خدا بوده که توانستیم پرچم کشورمان را بالا ببریم. در روزهایی که شاید مردم خسته یا بی‌انگیزه بودند تلاش کردیم با موفقیتمان روحیه‌ای تازه به آنها بدهیم. واقعاً جای تشکر دارد از کادر فنی و فدراسیون کشتی که شبانه‌روز زحمت کشیدند. این قهرمانی حاصل تلاش جمعی است و همه در آن سهم دارند. امیدواریم در مسابقات آینده هم بتوانیم دل مردم را شاد کنیم.

آدرپیرا درباره رقابت حساس خود با تاج‌الدینف در مسابقات جهانی گفت: همه چیز لطف خدا بود. ما کشتی خود را گرفتیم و واقعاً در اردوها سختی‌های زیادی را پشت سر گذاشتیم. تمرینات فشرده و شبانه‌روزی داشتیم و زحمات زیادی کشیدیم. لطف خدا شامل حالمان شد که توانستیم در مبارزه سخت پیروز شویم. با این حال شرمنده همه کسانی هستم که از من انتظار مدال طلا داشتند. امیدوارم در رقابت‌های آینده بتوانم با مدال طلا پرچم ایران را بالا ببرم و دل همه مردم عزیز کشورم را شاد کنم.

وی گفت: به امید خدا در مسیر پیشرفت حرکت می‌کنم تا بتوانم در میدان‌های بعدی، با کسب مدال طلا پاسخ محبت مردم و اعتماد مربیان را بدهم.