اسامی کشتی گیران دعوت شده به تیم ملی آزاد مشخص شد

اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان و زیر ۲۳ سال روزهای ۱۸ لغایت ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ در کمپ تیم‌های ملی کشتی (خانه کشتی شهید صدرزاده) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به اردو که ساعت ۱۵:۰۰ روز جمعه ۱۸ مهرماه در محل تمرینات می باید حضور داشته باشند به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: علی مومنی (مازندران)، میلاد والی‌زاده (مازندران)، علی یحیی‌پور (مازندران)
۶۱ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی)، رضا مومنی (مازندران)، اهورا خاطری (مازندران)
۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد خلیلی (مازندران)، یاسین رضایی (مازندران)، آرمین حبیب‌زاده (مازندران)
۷۰ کیلوگرم: سینا خلیلی (مازندران)، عباس ابراهیم‌زاده (مازندران)، ابراهیم الهی (مازندران)
۷۴ کیلوگرم: یونس امامی (تهران)، امیرمحمد یزدانی (مازندران)، محمدرضا شاکری (لرستان)
۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی (مازندران)، مهدی یوسفی (تهران)
۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم‌پور (مازندران)، ابوالفضل رحمانی (مازندران)، ابوالفضل شمسی‌پور (تهران)
۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور (مازندران)، محمد مبین عظیمی (کردستان)
۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا (تهران)، احمد بذری (مازندران)، ابوالفضل بابالو (تهران)
۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران)، ابوالفضل محمدنژاد (تهران)، محمدرضا لطفی (مازندران)
سرمربی: پژمان درستکار
مربیان: احسان امینی، مهدی تقوی، فرید دژم‌خوی، فرشید قبادی
دکتر تغذیه: امیر رشید لمیر
آنالیزور: علی مدهنی، سعید ابراهیمی
مربی بدنساز: آقاعلی قاسم نیان
ماساژور: سجاد امیری
ناظر فدراسیون: فرهاد فخرایی
سرپرست: محمدجواد یزدانی‌نیا

