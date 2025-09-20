مصطفی میرعمادیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کسب عنوان قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی گفت: قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی اتفاق مهمی برای جامعه کشتی و ورزش ایران بود. ما پس از ۱۲ سال دوباره توانستیم قهرمان دنیا شویم که اتفاقی بسیار مهم و خوشایند است. این موفقیت موجب میشود کشتی بار دیگر به عنوان ورزش اول ایران در جایگاه واقعی خود قرار گیرد. مسابقات امسال کیفیت بالایی داشت. معمولا سالهای پس از المپیک دوره پوستاندازی برای تیمهاست.
وی گفت: در تاریخ کشتی ایران هم بارها پس از المپیک توانستهایم قهرمان جهان شویم. به عنوان مثال در سال ۱۹۶۱ پس از المپیک رم، بعد از المپیک توکیو در سال ۱۹۶۴ یک سال بعد ما در منچستر قهرمان شدیم. همینطور پس از المپیک رم دوباره در بوداپست به قهرمانی رسیدیم. این نشان میدهد تیم ملی ایران در دورههای خاص توانسته با حفظ نیروهای قبلی و پوستاندازی کمتر به نتایج درخشانی دست یابد. دو بار هم به واسطه میزبانی در تهران قهرمان دنیا شدیم.
میرعمادیان خاطرنشان کرد: البته همه کشورها برنامهریزی ویژهای برای المپیک دارند. به عنوان مثال تیم آمریکا با هدف المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس جوانگرایی کرده است. تنها کشتیگیری که از ترکیب گذشته باقی مانده کایل اسنایدر است که اگر به المپیک برسد، نزدیک به ۳۴ سال سن خواهد داشت. تیم ژاپن هم پوستاندازی جدی انجام داده و تنها کیوکا در ترکیب آنها حضور دارد. در واقع همه دنیا برای المپیک برنامهریزی میکند و هدف اصلی مسابقات المپیک پیش رو است.
وی بااشاره به وضعیت تیم ملی کشتی آزاد گفت: خوشبختانه ما نیز در ترکیب تیم ملی دو سه جوان بسیار خوب داشتیم، اما این کشتیگیران نیاز به زمان دارند تا بتوانند تجربه لازم را کسب کنند. در وزن ۵۵ کیلوگرم، علی مؤمنی کشتیگیری جوان و توانمند است که عنوان سوم امیدهای جهان را نیز دارد، اما در این رقابتها نتوانست سنگینی فضای جهانی را تحمل کند. حتی در کشتی مقابل حریف سوئیسی با یک امتیاز عقب بود، اما با فن زیبایی توانست مبارزه را برگرداند و پیروز شود. در مبارزه بعدی برابر نماینده مکزیک به دلیل بیتجربگی شکست خورد و از دور رقابتها کنار رفت. ناگفته نماند که حریفش هم قهرمان قاره آمریکا بود.
میرعمادیان ادامه داد: عملکرد مؤمنی در این مسابقات نشان داد ما در سبکوزنها نیازمند برنامهریزی جدی هستیم. باید از ردههای نوجوانان و جوانان استعدادها را شناسایی کنیم و تا سه سال آینده یکی دو کشتیگیر شاخص را برای المپیک آماده سازیم.
احمد جوان هنر استفاده از قرعه خوب را داشت
وی بااشاره به عملکرد احمد جوان در وزن ۶۱ کیلوگرم و کسب مدال نقره در این مسابقات عنوان کرد: در این رقابتها احمدنژاد جوان عملکرد بسیار خوبی داشت. او در مسابقات جهانی جوانان در اردن اوت شد و در چند مسابقه در مرحله آخر اوت شد در صورتی که میتوانست زودتر به تیم ملی اضافه شود. با این حال خیلی تلاش کرد و در مسابقات جهانی هم قرعه خوبی داشت و مهمتر اینکه توانست از فرصت خود بهترین بهره را ببرد. این موضوعی است که بسیاری از کشتیگیران ما فاقد آن هستند. جوان توانست این هنر را نشان دهد و اولین تجربه جهانیاش با موفقیت همراه بود. امیدواریم در آینده بتواند مدالهای بیشتری برای کشور به دست آورد.
میرعمادیان تأکید کرد: چند کشتیگیر ایران در این مسابقات اولین تجربه جهانی خود را داشتند. اما باید ذهنیت برنده در وجود کشتیگیران نهادینه شود و به زود راضی نشوند. متأسفانه در برخی موارد کشتیگیر با توجه به اینکه تجربه اولش را میگذراند به همان مدال نقره یا برنز قانع میشود در صورتی که اصلاً نباید این گونه باشد. کشتیگیر باید برای رسیدن به طلا بجنگند. کشتیگیران ایران بیشتر درگیر مسائل روحی و روانی هستند تا فنی. این قهرمانی نشان داد که جوانان ما ظرفیت بالایی دارند و اگر درست هدایت شوند میتوانند دنیا را فتح کنند.
بازگشت دوباره امیرمحمد یزدانی به ۷۰ کیلوگرم اشتباه بود
کارشناس کشتی آزاد ایران بااشاره به عملکرد امیرمحمد یزدانی و باخت او در دور نخست اشاره کرد و گفت: تفکر المپیکی به ما میگوید برنامهریزی و هدفمان المپیک باشد. امیرمحمد در مقطعی در ۷۰ کیلوگرم وزن کم میکرد ولی موفق نبود. در نهایت تصمیم گرفته شد او به یک وزن بالاتر برود. وقتی یک کشتیگیر در وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی میگیرد، بدنش از نظر عضلانی و فنی ارتقا پیدا میکند. امیرمحمد هم در وزن ۷۴ کیلوگرم شرایط خوبی پیدا کرده بود و حتی به عنوان بهترین کشتیگیر خارجی در تورنمنت روسیه انتخاب شد. اما بازگشت دوباره او به وزن ۷۰ کیلوگرم اشتباه بود و نتوانست در این وزن موفقیتهای گذشته را تکرار کند.
وی افزود: اگر قرار است نگاه ما المپیکی باشد باید روی اوزان المپیکی تمرکز کنیم. وزن ۷۴ کیلوگرم المپیکی است و بنابراین لازم است برای آینده این اوزان یک فکر جدی کرد. میتوانیم ۲۰ کشتیگیر از سراسر کشور در اوزان ۵۷ و ۷۴ کیلوگرم دعوت کنیم و به طور تخصصی روی آنها کار کنیم. این اوزان نقاط ضعف جدی ما هستند و باید برنامهریزی دقیقی برای پر کردن این خلأها داشته باشیم. یونس امامی با تمام شایستگیهایی که دارد و افتخارات خوبی برای ما کسب کرده ولی دچار افت توان شده و باید در موقعیت دیگری حضور پیدا کند و به جوانان کمک کند.
نخودی موقعیت استفاده از قرعه خوب را داشت
کارشناس کشتی آزاد در مورد عملکرد نخودی در وزن ۷۹ کیلوگرم خاطرنشان کرد: محمد نخودی کشتیگیری با استعداد و بسیار توانمند است. او تاکنون پنج مدال نقره و برنز جهانی دارد اما هنوز نتوانسته به مدال طلا برسد. دلیل این موضوع بیش از آنکه فنی باشد، ذهنی است. نخودی باید ذهنیت رسیدن به مدال طلا را در خود نهادینه کند و به جای قانع شدن به سکوهای دوم و سوم، فقط برای قهرمانی بجنگد. اگر بتواند ذهنش را آماده کند، بدون شک توانایی رسیدن به مدال طلا را دارد.
میرعمادیان درباره عملکرد امیر فیروزپور و حضورش در اولین میدان جهانی و کسب مدال برنز گفت: فیروزپور جوان است و اولین حضور خود در رقابتهای جهانی را تجربه کرد. طبیعی است که مرتکب اشتباهاتی فردی شود. کشتیگیران جوان باید در میدانهای بزرگ اشتباه کنند تا کامل شوند. او امسال فرصت بسیار خوبی داشت و کشتیهای نزدیکی گرفت، اما باید یاد بگیرد که اشتباهات خود را کاهش دهد. اگر این روند را ادامه دهد میتواند در سال آینده در وزن ۹۲ کیلوگرم به عنوان کشتیگیر شماره یک دنیا مطرح شود.
باید برنامه حمایت سه ساله از زارع داشته باشند
وی با اشاره به عملکرد امیرحسین زارع اظهار داشت: زارع تنها سنگینوزن ایران است که میتوانیم به طور جدی روی او برای کسب طلای المپیک حساب کنیم. با توجه به خداحافظی یا افت برخی از رقبای نامدار او زارع میتواند در المپیک آینده مدال طلا را برای ایران به ارمغان بیاورد. البته او در زمان رقبایش هم به مدال رسیده و قطعاً الان یکی از آیندهداران این وزن است. البته لازم است کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش یک برنامه حمایتی سهساله جدی برای او در نظر بگیرند تا از نظر فنی و روانی دچار مشکل نشود.
تغییرات مکرر وزنی به کامران قاسمپور ضربه زد
کارشناس کشتی آزاد در ادامه به شرایط کامران قاسمپور و کسب مدال برنز در وزن ۸۶ کیلوگرم گفت: کامران قاسمپور نمونه بارز کشتیگیری است که تغییر وزنهای مکرر به او لطمه زده است. او یک بار در وزن ۹۷ کیلوگرم مقابل اسنایدر شکست خورد، او دو بار در ۹۲ کیلوگرم قهرمان جهان شد و نشان داد این وزن برای او مناسبترین است. با این حال به دلیل شرایط تیمی، مجبور شد دوباره به وزن ۸۶ کیلوگرم بازگردد. قاسمپور بدنی عضلانی دارد و وزن کم کردن برای او بسیار دشوار است. همین موضوع باعث شد در دیدار مقابل احمد کادیف، قهرمان جوانان جهان، بدنش خالی کند و نتواند تمام توان خود را به نمایش بگذارد. تغییرات مکرر وزن برای این کشتیگیر میتواند خطرناک باشد و باید مدیریت دقیقی روی او صورت گیرد.
بدن کامران قاسمپور خالی کرد
میرعمادیان کارشناس کشتی آزاد اظهار داشت: من همیشه گفتم قهرمان جهان شدن به قرعه خوب هم بستگی دارد. برخی از کشتیگیران ما به قرعه خوبی خوردند اما برخی نه. قاسمپور قبل از اینکه مقابل حریف آمریکاییاش به میدان برو، مقابل احمد کادیف بدنش خالی کرده بود ولی کامبک زد و توانست کشتی را به نفع خودش برگرداند. فشار زیادی به کامران آمد و بدنش برنگشت. این جاست که ما میگویم قانون جدید وزنکشی با شرایط وزنی فعلی پاسخگو نیست. طبق این قانون، کشتیگیر صبح وزنکشی میکند و تنها دو ساعت بعد باید روی تشک برود، در حالی که بدن هنوز فرصت ریکاوری کامل ندارد. به همین دلیل بدن کامران خالی شده بود و در برابر حریف آمریکایی که در شرایط طبیعی میتوانست با اختلاف بالا شکستش دهد، نتیجه را واگذار کرد.
اگر کامران به فکر مدال المپیک است باید در ۸۶ بماند
کارشناس کشتی آزاد ایران در پاسخ به این سوال که بهتر است کامران در چه وزنی کشتی بگیرد، گفت: یک روزی شرایط طوری بود که ما کشتیگیران را مرتب جابهجا میکردیم؛ مثلاً کامران را به وزن ۷۴ میفرستادیم یا حسن یزدانی را تغییر میدادیم. اکنون اما در اوزان سنگین با نیروهای خیلی خوبی روبهرو هستیم و جابهجاییها آنها بسیار دشوار است. در شرایط فعلی، تصمیمگیری برای اوزان المپیکی اهمیت ویژهای دارد. در حال حاضر ما در وزن ۹۷ کیلوگرم چند کشتیگیر خیلی خوب داریم و مطمئن باشید برای المپیک امیرحسین فیروزپور هم تا آن موقع خودش را میرساند. قطعاً کامران قاسمپور هیچ وقت دوست ندارد آخرین فرصت خود را برای کسب مدال المپیک از دست بدهد و به همین خاطر ناچار است اگر به دنبال مدال المپیک باشد در همین وزن بماند. اما اگر خودش را با مدالهای جهانی راضی نگه میدارد، در وزن ۹۲ کیلوگرم میتواند کشتی بگیرد.
تاجالدینوف مقابل آذرپیرا شاداب نبود
وی در مورد عملکرد امیر آذرپیرا افزود: احمد تاجالدینوف پیش از دیدار با امیرعلی آذرپیرا یک کشتی بسیار سخت با قربانوف روس برگزار کرد و در لحظات پایانی موفق شد پیروز شود. همین فشار سنگین باعث شد مقابل آذرپیرا نتواند شادابی لازم را داشته باشد. البته این موضوع چیزی از دلاوریها و پهلوانیهای او کم نمیکند، اما نشان میدهد که روند قرعهکشیها تا چه اندازه میتواند سرنوشتساز باشد.
میرعمادیان تصریح کرد: گاهی یک قرعه خوب میتواند شرایط را برای کشتیگیری مثل احمد جوان هموار کند تا تا فینال برسد یا برعکس، برخی از ملیپوشان ما مقابل حریفان نامدار قرار بگیرند. حتی محمد نخودی هم میتوانست از قرعه استفاده کند. در وزن ۹۲ کیلوگرم هم امیرحسین فیروزپور میتوانست به فینال رسید. در هر صورت کامران قاسمپور یک افتخارآفرین و اسطوره است و باید برای آینده او برنامهریزی ویژهای انجام شود. او حتماً باید تحت نظر یک متخصص تغذیه قرار بگیرد و کمتر در تورنمنتهای متعدد شرکت کند، چرا که هر مسابقه فشار زیادی به او وارد میکند. برای حفظ آمادگی کامران تا المپیک باید برنامه دقیقتری تدوین شود.
رحمان عموزاد باید هیجاناتش را کنترل کند
میرعمادیان در مورد کسب مدال طلای رحمان عموزاد گفت: به نظرم رحمان، باید هیجانات خود را کنترل کند تا در لحظات حساس مسابقه دچار مشکل نشود. هیجان داشتن برای کشتیگیر لازم است، اما باید به صورت برنامهریزیشده باشد. در مقابل، برخی کشتیگیران مثل علی مؤمنی نسبت به هیجانات کمتر واکنش نشان میدهند و این موضوع بر سبک کشتی آنها تأثیر میگذارد.
وی افزود: در کشتیهایی که حریف بسته عمل میکند، مثلاً همانند برخی کشتیگیران روسی، اگر کشتی به تایم دوم کشیده شود و کشتیگیر نتواند مدیریت زمان داشته باشد، دچار مشکل میشود. بنابراین حرکت رو به جلو برای کشتیگیر ضروری است، اما باید با برنامه باشد و کشتیگیر بداند چگونه شش دقیقه مسابقه را به طور تاکتیکی مدیریت کند تا در لحظات پایانی کم نیاورد.
میرعمادیان ادامه داد: امیدوارم برنامه سه سالهای که تا المپیک تدوین میشود، به خوبی اجرا شود. در اردوها اتفاقات بسیار خوبی افتاده است، از جمله استفاده از هوش مصنوعی برای پایش خواب و تمرین کشتیگیران و مدیریت فشار بدنی آنها. این فناوریها دستاورد مهمی هستند که باید به طور کامل در برنامههای فنی لحاظ شوند. بهترین کمپ اردویی را در اختیار دارم به طوری که همه قهرمانان دنیا که به ایران آمدند از امکاناتی که در کمپ تیم ملی بوده راضی بودند. به نظرم باید در کنار امکانات زیرساختی که در اختیار کشتیگیران است، در حوزه فنی، پزشکی، روانشناسی و بدنسازی توازن برقرار شود.
وی گفت: باید خلاهایی که در مسیر آمادهسازی وجود دارد، شناسایی و برطرف شود. تحلیل مسابقات و آنالیز دقیق حریفان، به ویژه در مسابقات المپیک و مدال طلا، امری حیاتی است. کشتیگیران ما باید قبل از مواجهه با حریفان ناشناخته، اطلاعات کامل فنی از سبک کشتی آنها داشته باشند و تاکتیکهای خود را بر اساس آن برنامهریزی کنند. ما در این مسابقات ضعف آنالیز داشتیم و این موضوع به خوبی مشهود بود. در ردههای پایینتر، کشتیگیران ما باید تجربه کافی کسب کنند تا هنگام رسیدن به سطح بینالمللی بتوانند از دانش و اطلاعات کافی برای مدیریت مسابقه بهره ببرند. تنها در این صورت میتوانیم موفقیت در سطح المپیک و کسب مدال طلا را تضمین کنیم.
نظر شما