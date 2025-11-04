زارع: روح استکبارستیزی ملت ایران همچنان زنده است

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم زارع صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۱۳ آبان در حافظه تاریخی ملت ایران به عنوان «روز بصیرت، آگاهی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب» ثبت شده است، اظهار کرد: این روز تنها یادآور یک واقعه تاریخی نیست، بلکه جلوه‌ای از ایمان و شجاعت مردمی است که در برابر قدرت‌های سلطه‌گر ایستادند و آینده‌ای مستقل برای کشور رقم زدند.

وی افزود: ملت ایران در پرتو رهبری امام خمینی (ره) و تکیه بر باورهای دینی و انقلابی خود ثابت کرد هیچ قدرتی قادر به شکستن اراده ملتی آگاه و مؤمن نیست. امروز نیز در سایه هدایت‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، این روحیه در میان جوانان و دانش‌آموزان زنده است و در قالب تلاش برای پیشرفت، خودباوری و خدمت به مردم تداوم یافته است.

زارع با اشاره به رسالت فرهنگی و اجتماعی کمیته امداد، گفت: الگوگیری از روحیه استکبارستیزی و خوداتکایی انقلاب اسلامی وظیفه ماست تا زمینه رشد و توانمندسازی اقتصادی و فرهنگی خانواده‌های تحت حمایت فراهم شود. به گفته وی، کمک به خودباوری مددجویان در حقیقت تداوم همان راهی است که ملت ایران در ۱۳ آبان آغاز کرد؛ راهی برای ایستادن بر پای خود و قطع وابستگی از بیگانگان.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان همچنین با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف ایمان و امید جامعه از مسیر جنگ رسانه‌ای، تصریح کرد: آگاهی و بصیرت مردم به‌ویژه نسل جوان، سد محکمی در برابر این ترفندهاست و ما موظفیم با خدمت صادقانه، اعتماد و امید را در جامعه تقویت کنیم.

زارع در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و همه ایثارگران راه انقلاب خاطرنشان کرد: یوم‌الله ۱۳ آبان یادآور آن است که انقلاب اسلامی نه یک حادثه گذرا، بلکه جریانی زنده و پویاست که تا تحقق کامل عدالت، آزادی و پیشرفت ملت ایران ادامه خواهد داشت.