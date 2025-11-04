خروش جهانی و ضداستکباری مردم دیار علویان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری مراسم و راهپیمایی‌های ۱۳ آبان در سراسر کشور، اجتماع مردمی و راهپیمایی عظیم مردم در شهرستان‌های مختلف استان مازندران به ویژه ساری آغاز شد.

این راهپیمایی که به مناسبت «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» و یادآوری حماسه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام برگزار می‌شود، از دقایقی قبل در مناطق مختلف استان مازندران آغاز شد.

در مرکز استان، دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم ولایت‌مدار از میدان ساعت ساری به سمت خیابان‌های اصلی شهر راهپیمایی خود را شروع کردند. شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پلاکاردها و شعارهایی علیه سیاست‌های استکباری و سلطه‌گری آمریکا، همبستگی خود را با آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران و مقام معظم رهبری اعلام کردند.

این راهپیمایی که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم همراه است، نشان‌دهنده همبستگی مردم استان مازندران با آرمان‌های انقلاب اسلامی و حمایت از سیاست‌های ضد استکباری جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

در حین راهپیمایی، شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «استکبار ستیزی» از سوی مردم فریاد زده شد و شرکت‌کنندگان با سر دادن این شعارها، پیام روشن خود را در راستای محکومیت سیاست‌های خصمانه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران به جهانیان رساندند.

همچنین، در برخی از شهرستان‌های دیگر استان مازندران نیز راهپیمایی‌های مشابهی آغاز شد که در آن مردم با حضور گسترده خود این روز تاریخی را گرامی داشتند.