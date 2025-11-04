دریافت 28 MB کد مطلب 6644402 https://mehrnews.com/x39vn4 ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۰۲ کد مطلب 6644402 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۰۲ گزارش خبرنگار مهر از نمایش نمادین موشکهای ایرانی در راهپیمایی ۱۳ آبان نمایش موشک و سانتریفیوژهای ایرانی در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان را در این گزارش مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط مراسم یوم الله ۱۳ آبان در تهران - ۱ آغاز راهپیمایی باشکوه یومالله ۱۳ آبان در کرمانشاه نائب رئیس مجلس شورای اسلامی وارد گیلان شد مراسم یوم الله ۱۳ آبان در تهران راهپیمایی روز ۱۳ آبان در زنجان آغاز شد میدان شهدای مشهد مملو از حضور اقشار مختلف مردم در روز ۱۳ آبان بیانیه سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور به مناسبت یومالله ۱۳ آبان راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در شهر مقدس قم آغاز شد آغاز راهپیمایی ۱۳ آبان در اصفهان زنگ استکبارستیزی در مدارس شهرستان گناوه نواخته شد برچسبها روز دانش آموز یوم الله 13 آبان یومالله 13آبان راهپیمایی راهپيمايي 13 آبان حمله موشکی حملات موشکی صنعت موشک سازی
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