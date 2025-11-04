دریافت 28 MB
کد مطلب 6644402
  1. فیلم
  2. سیاست
۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۰۲

گزارش خبرنگار مهر از نمایش نمادین موشک‌های ایرانی در راهپیمایی ۱۳ آبان

گزارش خبرنگار مهر از نمایش نمادین موشک‌های ایرانی در راهپیمایی ۱۳ آبان

نمایش موشک و سانتریفیوژهای ایرانی در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان را در این گزارش مشاهده می‌کنید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید