زنگ استکبارستیزی در مدارس شهرستان گناوه نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه گناوه صبح سه شنبه در آئین ویژه ای که به همین مناسبت در دبیرستان پسرانه شهید بهشتی گناوه با حضور مسئولان شهرستان برگزار شد، با گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان، روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار داشت: ۱۳ آبان از روزهای تأثیرگذار در تاریخ نظام اسلامی است که امسال با سالروز بانوی بزرگ اسلام حضرت فاطمه زهر تقارن پیدا کرده است.

امام جمعه گناوه افزود: تاریخ همواره صحنه تقابل جبهه حق و باطل بوده و همواره جبهه حق توانسته با همه سختی‌های طاقت فرسا در مقابل جبهه استکبار و جبهه باطل مقاومت و ایستادگی بکند.

وی گفت: مبارزه با ظلم استکبار و دعوت مردم به مبدا وحی و توحید و یکتاپرستی و خداپرستی دو وظیفه مهم انبیا الهی بوده است و همواره در این راستا تلاش کرده‌اند.

وی گفت: امروز هم مستکبرین عالم مظلومین را با شعار عدالت زیر چکمه‌های خود له می‌کنند لذا بعضی از حوادث تاریخی به تعبیر مقام معظم رهبری بعضی از حوادث باید در حافظه ملی ایران ثبت و محفوظ بماند.

وی با اشاره به سه حادثه مهم تاریخی ۱۳ آبان شامل تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، قیام دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ افزود: این وقایع نشانگر عمق دشمنی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا با ملت ایران است و باید در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار بماند

وی ادامه داد: برخی از سوالات شاید در اذهان خیلی از نسل جوان ما باشد و مقام معظم رهبری دیروز به خوبی این سوالات را تبیین کردند که چرا استکبار ستیزی؟ چرا دشمنی چرا با آمریکا؟ و رهبری فرمودند که تقابل ما با آمریکا ذاتی است.

وی با اشاره به توطئه‌های تاریخی آمریکا در ایران گفت: ملت مقاوم ایران با عزت و با شعار استقلال در مقابل زیاده خواهی‌های دشمن ایستاده است.

امام جمعه وگناوه یادآور شد: چرا امروز این همه فشار چرا این همه تهدید چرا این همه تحریم ما با کسی سر ستیز نداریم اما دشمن به دنبال این است که ایران استقلال نداشته باشد و از اهتزاز پرچم ایران اسلامی در هراس است اما ملت ایران با الهام از آموزه‌های دینی و رهبری‌های امام راحل و مقام معظم رهبری همواره در برابر جبهه استکبار ایستاده است.

امام جمعه گناوه تصریح کرد: دشمنی آمریکا با ملت ایران ریشه در ماهیت استکباری آن دارد و تقابل جمهوری اسلامی با استکبار، یک تقابل ذاتی و ارزشی است نه تاکتیکی. ملت ایران از کودتای ۲۸ مرداد تا تحریم‌های ظالمانه، همواره در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا ایستاده است.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان و دانشجویان نقش مهمی در تداوم مسیر انقلاب دارند و شهدای والامقامی تقدیم این راه کرده‌اند، افزود: امروز جوانان ایران در عرصه‌های علمی، فرهنگی و ورزشی می‌درخشند و همین پیشرفت‌ها دشمن را خشمگین کرده است. علم و دانش بزرگ‌ترین ابزار مقابله با استکبار است و همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، «علم قدرت‌آفرین و عامل استقلال ملت‌هاست.

رکنی حسینی با اشاره به سخنی از حضرت زهرا (س) گفت: حضرت فرمودند: از دنیای شما سه چیز را دوست دارم؛ تلاوت قرآن، نگاه به چهره رسول خدا و انفاق در راه خدا. این سه ارزش می‌تواند چراغ راه جوانان در مسیر خودسازی و خدمت به جامعه باشد.

وی بر تلاش و کوشش، نظم، ادب و انس با قرآن به‌عنوان ویژگی‌های دانش‌آموز نمونه تأکید کرد و از دانش‌آموزان خواست در برابر وسوسه‌ها و تبلیغات دشمنان هوشیار باشند و در عرصه علم و اخلاق پیشگام شوند.

در این آئین برنامه‌های متنوعی به مناسبت ۱۳ آبان اجرا شد و زنگ استکبارستیزی نواخته شد.